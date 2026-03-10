À LA UNE DU 10 MAR 2026
[22:30]RC Lens : la demi-finale contre Toulouse déclenche déjà une grosse polémique
[22:00]OM Mercato : un gros coup à 30 M€ cet été, le Stade Rennais a déjà foncé dessus
[21:40]FC Nantes : Halilhodžić officiellement de retour, il prévient les Kita et secoue déjà le vestaire !
[21:20]ASSE : le coup dur se confirme pour Larsonneur
[21:00]Real Madrid : une grande nouvelle tombe pour le retour de Mbappé
[20:30]FC Nantes Mercato : Kita, le LOSC et le FC Barcelone en ont rêvé, il met le Portugal à ses pieds !
[20:00]OM, Stade Rennais, RC Lens Mercato : quel serait le meilleur futur club pour Pablo Pagis (FC Lorient) ? 
[19:48]FC Barcelone : la compo de Flick pour affronter Newcastle
[19:30]RC Lens Mercato : l’AS Roma répond déjà aux Sang et Or pour l’avenir d’Abdulhamid
[19:00]ASSE Mercato : un grand rival des Verts a tenté Rayan Fofana (RC Lens) ! 
OM Mercato : un gros coup à 30 M€ cet été, le Stade Rennais a déjà foncé dessus

Par William Tertrin - 10 Mar 2026, 22:00
💬 Commenter
En vue du mercato d’été, l’OM ciblerait un ailier de Premier League, qui était déjà sur les radars du Stade Rennais il y a plusieurs mois.

À l’approche du mercato estival, l’OM est cité dans un dossier de choix pour renforcer son secteur offensif : celui de Crysencio Summerville, l’ailier néerlandais de West Ham United. Selon les informations du site TEAMtalk, l’ancien joueur de Leeds serait ciblé par plusieurs clubs en Europe, et l’OM figure bel et bien dans le groupe des prétendants.

Un profil qui attire partout en Europe

Âgé de 24 ans, Summerville compte 7 buts et 2 passes dé en 27 matchs cette saison, solide malgré les difficultés sportives de West Ham (18e du championnat). Ses performances en Premier League ont attiré l’attention des recruteurs, et son nom revient avec insistance dans plusieurs clubs. Tottenham serait le favori pour l’enrôler, tandis que Aston Villa, Everton, Brentford ou encore Bournemouth suivent également la piste, témoignant de l’intérêt en Premier League. Sur le continent, outre l’OM, le Napoli, Villarreal et l’Atalanta auraient activé leurs radars pour le Néerlandais.

Cette concurrence très large – entre clubs anglais et européens – fait de Summerville l’un des profils les plus suivis de cet été.

Une estimation autour de 30 M€

Selon Transfermarkt, Summerville serait valorisé autour de 30 millions d’euros, un montant qui pourrait freiner certaines prétentions ou obliger l’OM à reconfigurer ses priorités.

Pour Marseille, dont les moyens financiers restent plus limités que ceux des grands clubs anglais ou italiens, ce dossier représente à la fois une opportunité et un vrai casse‑tête. Le club phocéen devra faire des choix en attaque après les départs probables de quelques joueurs clés cet été, comme Mason Greenwood par exemple.

Et Rennes dans tout ça ?

L’histoire entre Summerville et la France ne commence pas aujourd’hui. Bien avant son passage à West Ham, le joueur avait été suivi de près par le Stade Rennais lorsqu’il évoluait à Leeds United.

À l’été 2024, Rennes avait réellement étudié la piste Summerville et travaillé à son éventuelle venue en Bretagne. Finalement, le club anglais avait privilégié l’offre des Hammers, bouclant le transfert pour environ 33 millions d’euros et mettant fin à la possibilité d’une arrivée en Ligue 1.

Ce précédent montre que le joueur avait déjà éveillé l’intérêt des décideurs français, et que l’OM n’est pas le premier club de Ligue 1 à penser à lui. Reste à voir si l’OM passera à l’offensive et proposera une offre capable de rivaliser avec les autres prétendants pour faire venir Summerville dans le Sud de la France.

