Demain soir, le PSG affrontera Chelsea à Stamford Bridge, en 8es de finale retour de la Champions League. Les Blues viennent d’être lourdement sanctionnés par la Premier League…

Sale temps pour Chelsea ! Alors que, depuis cinq jours et son large succès au Parc des Princes en 8es de finale aller de la Champions League (5-2), le PSG peut se reposer, reprendre des forces et bien préparer le retour à Stamford Bridge, programmé demain soir, les Blues, eux, sont en pleine tempête ! Déjà, ils se sont encore inclinés, samedi en Premier League, face à Newcastle (0-1). Et puis, au cas où leur moral ne serait pas suffisamment plombé par les mauvais résultats, la Premier League vient de sanctionner le CFC pour des infractions répétées lors de l’époque Abramovich.

Un climat lourd chez les Blues, Reece James out !

Les faits remontent à la période 2011-18. Des versements à des agents lors de certains transferts n’ont pas été déclarés pour un montant total de 54 M€. Parmi les joueurs concernés, plusieurs anciens de Ligue 1 comme Eden Hazard, David Luiz et Nemanja Matic. La Premier League a décidé de sanctionner Chelsea d’une amende de 12 M€ tout en lui interdisant tout recrutement pour son centre de formation et en le menaçant de ne pas pouvoir recruter pendant un an chez les professionnels en cas de nouvelle infraction. La durée de probation est de deux années.

C’est donc dans un climat bien lourd que Chelsea s’apprête à accueillir le Paris Saint-Germain. Les conditions d’une remontada ne sont clairement pas réunies chez les Blues, qui ont le moral dans les chaussettes à tous les étages. Ce ne sont pas Luis Enrique et ses joueurs qui s’en plaindront ! Et comme les mauvaises nouvelles n’arrivent jamais seules, le forfait de Reece James est confirmé. Le défenseur de Chelsea souffre d’une déchirure à l’ischio et sera absent deux mois.

Le calendrier de fin de saison du PSG

17/03 : Chelsea-PSG (8es de finale de la Champions League)

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

23/04 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League