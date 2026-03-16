Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Luis Enrique pourra compter sur un groupe au complet pour le 8e de finale retour de Ligue des Champions contre Chelsea (mardi, 21h).

Les planètes s’alignent au PSG. À la veille du huitième de finale retour de Ligue des Champions contre Chelsea FC (mardi, 21h), le Paris Saint-Germain arrive avec un maximum de garanties. Entre un effectif presque au complet et une préparation idéale, Luis Enrique a reçu plusieurs bonnes nouvelles avant ce rendez-vous européen majeur.

Dembélé opérationnel pour Chelsea

La principale interrogation concernait Ousmane Dembélé. Sorti à l’heure de jeu lors du match aller au Parc des Princes, l’ailier parisien a finalement rassuré tout le monde. Selon L’Équipe, l’international français est bien opérationnel et devrait pouvoir tenir sa place face aux Blues. Une excellente nouvelle pour Luis Enrique, qui récupère l’un de ses principaux atouts offensifs pour ce choc européen. Seuls deux joueurs restent encore en phase de reprise : Fabián Ruiz et Quentin Ndjantou.

Un week-end idéal pour préparer le match

Contrairement à leurs adversaires londoniens, les Parisiens ont bénéficié d’un week-end sans match. Un luxe précieux dans un calendrier particulièrement chargé depuis le début de la saison. Pendant ce temps, Chelsea devait batailler en Premier League et a même laissé des points importants en s’inclinant à domicile contre Newcastle United (0-1). Côté parisien, cette pause a permis de recharger les batteries et surtout d’éviter de nouvelles blessures, un problème récurrent depuis le début de la saison.

Une préparation intense mais maîtrisée

Pour autant, Luis Enrique n’a pas transformé cette période en simple repos. Le staff parisien a maintenu un rythme de travail sérieux tout au long de la semaine. Après une séance axée sur la récupération et les soins jeudi matin, les joueurs ont enchaîné deux entraînements plus consistants samedi et dimanche, mêlant ateliers techniques et travail tactique. L’objectif était simple : retrouver un rythme de travail normal sans surcharger l’effectif. Un luxe plutôt rare à ce stade de la saison.

Une confiance renforcée après le match aller

Dans le vestiaire parisien, l’ambiance reste sereine avant ce déplacement à Stamford Bridge. Les joueurs du PSG abordent ce rendez-vous avec confiance, renforcés par la prestation réalisée lors du match aller au Parc des Princes. En interne, un objectif circule clairement : suivre la voie tracée par le Real Madrid, dernière équipe à avoir réussi à conserver la Ligue des champions entre 2016 et 2018. Les Parisiens s’envoleront pour Londres dans la matinée et effectueront leur ultime entraînement dans l’après-midi sur la pelouse de Stamford Bridge. Avec un groupe presque au complet et un moral solide, le PSG semble prêt pour l’un des rendez-vous les plus importants de sa saison.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League