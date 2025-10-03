Dans un entretien accordé à Top Mercato, Olivier Dall’Oglio est longuement revenu sur son aventure stéphanoise. Il a notamment évoqué le travail d’Eirik Horneland, son successeur.

Très peu dissert depuis son éviction il y a près d’un an, Olivier Dall’Oglio est revenu sur son passage à l’ASSE dans les colonnes de Topmercato. L’Alésien a notamment taclé la gestion de Kilmer Sports et son recrutement inapproprié de l’été 2024, mais il a aussi égratigné son successeur, Eirik Horneland.

Selon lui, Horneland aurait dû s’adapter à l’effectif

« En tant que nouvel entraîneur, Eirik Horneland arrive avec ses idées et sa fraîcheur, tout en devant adhérer aux demandes des dirigeants. Ils voulaient du jeu vers l’avant, mais ça, on le veut tous. Les trois-quarts des entraîneurs veulent ça, veulent jouer au foot, marquer beaucoup de buts. Mais, c’est trop facile de voir le foot comme ça. Moi je voyais aussi les conséquences potentielles pour le club, pour son avenir, pour ce qu’une descente amène chez les salariés. Donc s’il faut modifier ses propres idées pour sauver le club, il ne faut pas hésiter. C’est ce que j’ai fait. » Et ce qu’Horneland n’a pas fait…

« Le premier match d’Horneland contre Reims est spectaculaire. Tout le monde s’enflamme, et trois matches après, ça ne va plus car c’est trop offensif. Les idées, on les a. Moi je les ai. Mais je n’ai pas envie que Montpellier descende. Même chose à Saint-Etienne. Donc je m’adapte. Cela implique de laisser de côté quelques convictions. Les difficultés que j’ai eues à l’ASSE, je savais que mon successeur les aurait. Il n’y a pas de surprise. On vous dit qu’il faut changer de système, il y a beaucoup de conseillers dans ces moments-là. Je voulais voir parce qu’on pouvait se demander si c’était seulement de ma faute, que je n’y étais pas arrivé, tout ça est possible. Et on voit la suite… Les travers sont les travers. » Et ceux de l’ASSE l’an dernier étaient trop importants pour que le club se maintienne en L1. Quel que soit le coach.