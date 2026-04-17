À l’approche du choc de la 30e journée de Ligue 1 entre le PSG et l’OL, les autorités ont pris une décision forte. Le ministère de l’Intérieur a officialisé l’interdiction de déplacement des supporters lyonnais à Paris, invoquant des risques élevés de troubles à l’ordre public.

La rencontre entre le PSG et l’OL est déjà placée sous surveillance maximale. Dans ce contexte, le ministère de l’Intérieur a publié un arrêté interdisant la présence de supporters lyonnais dans la capitale pour la rencontre de dimanche soir. La mesure concerne toute personne se revendiquant comme supporter de l’OL ou adoptant un comportement assimilé autour du déplacement vers Paris.

Des raisons liées aux risques de débordements

Cette décision est motivée par plusieurs éléments évoqués dans l’arrêté. Les autorités mettent en avant les comportements violents observés par le passé chez certaines franges de supporters des deux camps, ainsi que des rixes régulières lors des déplacements. S’ajoutent également les risques liés à l’usage de pétards et d’engins pyrotechniques, susceptibles de provoquer des blessures ou des dégradations aux abords des stades et dans les zones de transport.

Un climat de tension récurrent autour des grands matchs

Ce type de mesure n’est pas inédit dans les rencontres à forte rivalité ou à enjeu sécuritaire élevé. Les autorités françaises prennent régulièrement des arrêtés similaires pour limiter les risques de confrontation entre groupes de supporters.

Dans le cas de PSG – OL, la combinaison entre l’affiche sportive et les antécédents de tensions a pesé lourd dans la décision. Sportivement, cette interdiction prive le Parc des Princes d’un parcage lyonnais, élément habituel des grandes affiches de Ligue 1. Une absence qui modifie forcément l’ambiance autour de la rencontre, même si les tribunes parisiennes resteront remplies.

Un cadre sécuritaire renforcé

Au-delà de la dimension sportive, les autorités entendent éviter tout incident autour de ce déplacement sensible. Un dispositif de sécurité renforcé est également attendu dans et autour du stade pour encadrer cette rencontre à risques.

Un choc qui se jouera donc aussi en dehors du terrain, dans un contexte où la sécurité reste une priorité absolue pour les organisateurs et les pouvoirs publics.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League