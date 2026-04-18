OL : un taulier de Fonseca sort du silence sur son avenir

Belle surprise de l’OL cette saison, Tyler Morton a évoqué son avenir… concernant la sélection anglaise.

Révélation de la saison à l’OL, Tyler Morton continue de monter en puissance et affiche désormais une ambition claire : intégrer un jour la sélection anglaise A. À 23 ans, le milieu de terrain arrivé de Liverpool lors du dernier mercato estival s’est imposé comme un élément essentiel du collectif lyonnais. Avec déjà 39 matchs et 2 buts cette saison, l’Anglais confirme semaine après semaine son adaptation réussie au championnat français et son importance dans l’entrejeu de l’OL.

Une progression remarquée à Lyon

Recruté pour environ 10 millions d’euros, Morton n’a pas tardé à convaincre. Son volume de jeu, sa qualité de passe et sa lecture du jeu ont rapidement séduit le staff lyonnais et les supporters. Considéré comme l’une des bonnes pioches du dernier mercato, il a gagné en régularité et en maturité depuis son arrivée.

Déjà international chez les Espoirs anglais, avec lesquels il a remporté l’Euro U21, le joueur franchit aujourd’hui un nouveau palier dans sa carrière.

L’Angleterre dans un coin de la tête

Dans une récente déclaration pour la chaîne The French Football Show, le milieu de terrain n’a pas caché son ambition de rejoindre les “Three Lions”, tout en gardant les pieds sur terre :

« C’est une équipe incroyable, l’une des meilleures sélections anglaises que j’aie connues. Être cité pour cette équipe est flatteur, j’en suis reconnaissant. Mais je vais continuer à travailler et rester concentré sur ce que je peux contrôler. »

Morton insiste sur une approche pragmatique : progresser avec Lyon, rester régulier et laisser ses performances parler pour lui.

Thomas Tuchel bientôt attentif ?

Avec ses performances solides en Ligue 1, Tyler Morton attire de plus en plus l’attention outre-Manche. Plusieurs observateurs estiment qu’une convocation en sélection anglaise pourrait devenir un objectif crédible à court ou moyen terme, surtout si sa progression continue.

Le sélectionneur de l’Angleterre, Thomas Tuchel, suit de près l’évolution de nombreux jeunes talents évoluant en Europe. Dans ce contexte, le profil du Lyonnais pourrait rapidement entrer dans les discussions.

Un avenir à écrire

Indispensable dans l’organisation lyonnaise, Morton incarne l’un des paris réussis du club. Mais au-delà de son rôle à l’OL, c’est désormais sa dimension internationale qui intrigue.

S’il continue sur cette dynamique, le rêve anglais du milieu de terrain pourrait bien devenir une réalité plus tôt que prévu.