Talkshow OL : ICFC, DNCG… La semaine de tous les dangers pour Lyon !

Comme chaque semaine, on se retrouve pour notre traditionnel talkshow sur l’Olympique Lyonnais. Et cette semaine, on s’attarde sur les grands enjeux de ce début d’été dans la Capitale des Gaules avec l’audition devant la DNCG et l’accord négocié à trouver devant l’ICFC.

Alexandre Corboz, notre correspondant à Lyon, reçoit François Beyssen, un consultant en stratégie spécialisé dans la question des enjeux et du business dans le football. Il nous apporte son expertise sur les divers éléments.En préambule de cette émission spéciale, prévue de longue date, nous rendrons hommage à Bernard Lacombe, décédé mardi à l’âge de 72 ans. Nous développerons ensuite autour de cinq thématiques.

Crystal Palace et l’IPO également au menu du Talk !

Cette semaine, les négociations entre l’OL et l’UEFA devraient aboutir à un accord négocié avec l’ICFC pour permettre la participation européenne de Lyon avec quelques contraintes importantes. Ces contraintes du gendarme financier européenne vont forcément se connecter à celles de la DNCG pour permettre à Lyon d’éviter la relégation en Ligue 2 le 24 juin, lors de l’audit de John Textor et Michaël Gerlinger.

Dans ce numéro, il sera aussi question de la possible vente des parts de Crystal Palace par John Textor, des relations ambigües entre l’Américain et le grec Evangelios Marinakis, patron de Nottingham Forest mais également des dernières avancées autour de l’introduction en Bourse à New York de la Holdings. Enfin, nous conclurons par un petit Mercato express autour des rumeurs de la semaine…