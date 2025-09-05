Les infos du jour : Ghezzal de retour à l’OL, des départs officialisés à Rennes, à l’ASSE et au Barça, McCourt et Oughourlian se payent Labrune

Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But! Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce vendredi 5 septembre 2025.

La grosse info : Rachid Ghezzal signe son retour à Lyon

L’ailier droit algérien s’est engagé avec l’OL, son club formateur, pour une saison, voire plus si affinités…

OL – INFO BUT ! Mercato : le retour de Rachid Ghezzal se confirme !

OL : Le jeune gardien Mathieu Patouillet va rejoindre Al-Hilal

De l’OL au Paris FC : les coulisses du rebond de Pierre Lees-Melou

Mais aussi…

Frank McCourt charge la LFP et appelle à une refonte de la gouvernance du football français

OM, RC Lens : le clan Labrune contre-attaque après les accusations de McCourt et Oughourlian

On connaît le salaire XXL d’Adrien Rabiot à l’AC Milan !

Ismaël Bennacer relance sa carrière au GNK Dinamo Zagreb

Stade Rennais Mercato : un 27e départ officialisé !

Nice : Franck Haise prolonge jusqu’en 2029

Juventus Mercato : Zhegrova a fait ses adieux au LOSC

ASSE Mercato : Bouchouari à Trabzonspor, c’est officiel !

ASSE Mercato : un nouveau prétendant pour Davitashvili, Kilmer Sports reste ferme !

ASSE Mercato : une recrue estivale veut marquer l’histoire des Verts

FC Barcelone Mercato : le départ d’Oriol Romeu enfin officialisé

Lewandowski dit non à 100 M€ par an pour rester au Barça !

Roony Bardghji clarifie sa situation au FC Barcelone

FC Barcelone : Marcus Rashford déjà sur la sellette après un début décevant

Lamine Yamal largué par Nicki Nicole… pour un Madrilène ?

Real Madrid : l’Allemagne a sombré en Slovaquie, Rüdiger en colère !

La polémique entre Ancelotti et Neymar met le feu au Brésil !