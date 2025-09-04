L’Olympique Lyonnais s’apprête à vivre un mercato d’hiver sous haute tension. Depuis sa demi-prestation éblouissante face à l’OM, Malick Fofana, aiguise les appétits des plus grands clubs d’Europe – et en tête, l’Inter Milan, prêt à passer à l’action. Au cœur d’un marché des transferts imprévisible, Lyon saura-t-il résister à une offensive XXL des Nerazzurri ou devra-t-il céder l’un de ses plus grands espoirs ? Décryptage d’un dossier brûlant.

L’ascension de Fofana : une prestation phare face à l’OM

Dimanche soir, Malick Fofana a signé l’une de ses performances les plus accomplies sous le maillot lyonnais, au point d’écœurer la défense marseillaise. Précieux dans son rôle d’ailier, l’international belge n’a ménagé ni ses courses défensives ni ses accélérations tranchantes, provoquant l’expulsion du jeune CJ Egan-Riley et dynamisant chaque offensive de l’OL. Avec un but, une passe décisive et 229 minutes jouées en seulement trois journées de Ligue 1, Fofana affiche déjà une influence déterminante sur cet exercice 2025/26.

Cette montée en puissance n’a pas laissé insensible le staff phocéen, ni les observateurs du football européen. D’autant que la sanction de CJ Egan-Riley après son expulsion face à Lyon a renforcé le sentiment d’impuissance du camp olympien face à l’impact direct de Fofana sur le jeu.

Mercato d’hiver : l’Inter Milan à l’affût

Son nom circule déjà avec insistance sur le marché européen. Si Liverpool, le Bayern ou Everton ont envisagé d’en faire une option de repli, le Corriere dello Sport affirme ce jeudi que l’Inter Milan a franchi un cap : le club lombard considère Fofana comme une cible prioritaire pour renforcer son attaque dès janvier. Après l’échec sur le dossier Ademola Lookman, les Nerazzurri cherchent un ailier explosif, capable de faire basculer un match d’un éclair. Le profil du jeune Lyonnais, sa capacité à éliminer en un contre un et son sang-froid devant le but, séduisent.

La concurrence risque d’être rude sur ce dossier, d’autant que l’Inter doit composer avec la pression d’un grand d’Europe désireux de frapper fort sur le marché d’hiver. Signe de l’envolée de sa cote : sa valeur marchande a grimpé de 12 à 30 millions d’euros en à peine quinze mois, un bond rare pour un joueur de 20 ans.

L’OL prêt à résister, mais jusqu’à quand ?

L’état-major lyonnais a affiché sa satisfaction d’avoir conservé Fofana durant l’été, tout en laissant planer l’incertitude sur l’hiver à venir. Lors du bilan mercato, le directeur technique Matthieu Louis-Jean et le DG Michael Gerlinger ont appuyé sur la nécessité de conditions « extraordinaires » pour envisager un transfert d’une telle ampleur. Pour le club, céder Fofana ne se fera qu’en cas d’offre « très onéreuse » et dans un contexte bien précis.

Pour autant, le spectre d’un départ ne laisse personne indifférent au Groupama Stadium. Les supporters lyonnais se rappellent du précédent Mikautadze, parti à Villarreal alors qu’il avait été annoncé intransférable. L’ouverture évoquée dans les hautes sphères demeure une arme à double tranchant. Préserver les ambitions sportives ou réagir aux réalités économiques ? Le dilemme est total.

Quels enjeux pour la suite de la saison lyonnaise ?

L’attractivité retrouvée de Fofana est une chance pour l’OL, mais aussi une menace. La direction a certes sécurisé un contrat jusqu’en 2028, mais le prochain mercato s’annonce redoutable. Un transfert hivernal priverait Lyon de son principal détonateur offensif au moment décisif. La question de la capacité du club à retenir ses talents, alors que le marché demeure volatil, reste entière.

En cas de départ, Lyon devra combler un vide technique et psychologique, tout en évitant de retomber dans ses errements des dernières saisons. Pour Fofana, la perspective d’un transfert dans un géant européen représenterait un nouveau sommet à gravir, mais l’incertitude plane : restera-t-il le visage de la reconstruction lyonnaise ou deviendra-t-il la sensation du mercato d’hiver 2026 ? Réponse dans les prochaines semaines.