Expulsé en première mi-temps à Lyon (0-1) pour un tacle en position de dernier défenseur, CJ Egan-Riley ne va pas manquer beaucoup de matches de l’OM.

Ce mercredi, la DNCG tenait sa première réunion de la saison. Et l’un des dossiers les plus attendus était celui de CJ Egan-Riley. Le défenseur anglais de l’OM a été expulsé dimanche soir lors de la défaite à Lyon (0-1) pour un tacle sur Malick Fofana, qui partait au but au cœur de la première période. Egan-Riley risquait gros, surtout que, dans deux journées, Marseille accueillera le PSG pour un match toujours très attendu.

Il n’a écopé que d’un match

Mais la DNCG s’est montrée clémente avec l’ancien joueur de Burnley. Celui-ci ne manquera que la réception de Lorient dans dix jours. Il pourrait donc être dans le groupe pour le Clasico. Sera-t-il sur le terrain ? C’est loin d’être gagné après les arrivées de Benjamin Pavard et Nayef Aguerd lors du dernier jour du mercato, ainsi que le retour de blessure de Facundo Medina.

En outre, Egan-Riley a été plutôt moyen depuis le début de la compétition, que ce soit à Rennes (0-1), où Roberto De Zerbi l’avait aligné au poste de latéral droit, contre le Paris FC (5-2) ou à Lyon. Dans ces deux derniers cas, son association avec Leonardo Balerdi a été inquiétante…