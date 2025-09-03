OM Mercato : Benatia et Longoria ont évité une sacrée galère avec Laporte !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

OM Mercato : Benatia et Longoria ont évité une sacrée galère avec Laporte !

Le directeur sportif de l'OM, Medhi Benatia, et son président, Pablo Longoria.
Raphaël Nouet
3 septembre 2025

En contacts avancés avec Aymeric Laporte au début du mercato, l’OM a préféré passer à autre chose et il a bien fait car Al-Nassr a torpillé son transfert à l’Athletic Bilbao !

La FIFA vient d’annoncer son rejet de l’appel de l’Athletic Bilbao concernant le transfert d’Aymeric Laporte. Al-Nassr, où évolue le défenseur central de 31 ans, a validé le départ de son joueur juste après la deadline pour les transferts en Espagne. La Fédération espagnole a fait une demande officielle auprès de l’instance internationale pour obtenir une dérogation mais celle-ci l’a rejetée. En conséquence, Aymeric Laporte reste en Arabie saoudite au moins jusqu’en janvier.

Les contacts étaient pourtant avancés avec Laporte !

On se souvient que l’Olympique de Marseille était en contacts avancés avec Laporte au tout début de la période de transferts estivale. Le Basque de naissance se faisait même une joie de découvrir le championnat de France, où il n’a jamais joué puisqu’il a été formé à Bilbao. Mais pour une raison inconnue, la direction de l’OM est passée à autre chose, attirant finalement Facundo Medina (en provenance du RC Lens), Nayef Aguerd (West Ham) et Benjamin Pavard (Inter Milan) à son poste.

Medhi Benatia et Pablo Longoria se sont donc évités une polémique, déjà que leur façon de conduire ce marché des transferts n’a pas été du goût du tout le monde…

MercatoOM
#A la une

Les plus lus

Le directeur sportif de l'OM, Medhi Benatia, et son président, Pablo Longoria.
Mercato...

OM Mercato : Benatia et Longoria ont évité une sacrée galère avec Laporte !

Par Raphaël Nouet
Maxime Bernauer a fait son retour dans le onze de départ lors d'ASSE-Grenoble.
ASSE...

ASSE : Bernauer revient sur sa grande première contre Grenoble

Par Raphaël Nouet
Dani Ceballos lors de la finale de la Coupe du Roi 2025 entre le Real Madrid et le FC Barcelone.
Mercato...

OM Mercato : nouvelles révélations sur le lapin posé par Dani Ceballos

Par Raphaël Nouet
Gianluigi Donnarumma lâche ses vérités après son départ du PSG !
Premier League...

Gianluigi Donnarumma lâche ses vérités après son départ du PSG !

Par Louis Chrestian
L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, lors du match contre le Rayo Vallecano.
FC Barcelone...

FC Barcelone : coup dur pour Flick, un titulaire s’est blessé !

Par Raphaël Nouet
Michaël Gerlinger et Matthieu Louis-Jean, les dirigeants de l'OL
Ligue 1...

OL Mercato : joker, finances, Botafogo… Les 5 points à retenir de la conf’ de Gerlinger et Louis-Jean

Par Alexandre Corboz
Presnel Kimpembe avec un chasuble de remplaçant lors du Mondial des Clubs.
Mercato...

PSG Mercato : le prochain club de Kimpembe est connu

Par Raphaël Nouet
Marcus Coco lors d'un match amical avec l'UNFP.
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : après la Russie, une autre destination surprenante s’offre à Coco

Par Raphaël Nouet
Rennes boucle le départ de Christopher Wooh !
Ligue 1...

Rennes boucle le départ de Christopher Wooh !

Par Louis Chrestian
ASSE : Pourquoi Saint-Étienne a refusé le transfert de Pierre Ekwah malgré la tension
ASSE...

ASSE : Pourquoi Saint-Étienne a refusé le transfert de Pierre Ekwah malgré la tension

Par Louis Chrestian
OM : Ils ont laissé filer Iliman Ndiaye… et il vaut déjà 46 M€ !
OM...

OM : Ils ont laissé filer Iliman Ndiaye… et il vaut déjà 46 M€ !

Par Louis Chrestian
Paul Pogba bientôt de retour chez les Bleus ? Didier Deschamps s’exprime
AS Monaco...

Paul Pogba bientôt de retour chez les Bleus ? Didier Deschamps s’exprime

Par Louis Chrestian
OM : Pas de demande de départ pour Balerdi, la vérité sur la rumeur Juventus
Juventus Turin...

OM : Pas de demande de départ pour Balerdi, la vérité sur la rumeur Juventus

Par Louis Chrestian
OM : Balerdi voulait la Juve… Marseille l’a bloqué et il est en colère !
Juventus Turin...

OM : Balerdi voulait la Juve… Marseille l’a bloqué et il est en colère !

Par Louis Chrestian
Le LOSC prêt à tourner la page André Gomes
Ligue 1...

Le LOSC prêt à tourner la page André Gomes

Par Louis Chrestian
Le gardien du TFC Guillaume Restes.
Angers SCO...

Revue de presse : le TFC victime d’une fake news à 95 M€ !

Par Raphaël Nouet
OM : Y a-t-il un problème avec Amine Gouiri ?
Ligue 1...

OM : Y a-t-il un problème avec Amine Gouiri ?

Par Louis Chrestian
Benjamin Bouchouari quitte l’ASSE pour rejoindre Trabzonspor
ASSE...

Benjamin Bouchouari quitte l’ASSE pour rejoindre Trabzonspor

Par Louis Chrestian
Benjamin Pavard attendu mercredi à Marseille
Ligue 1...

Benjamin Pavard attendu mercredi à Marseille

Par Louis Chrestian
Benjamin Bouchouari : Trabzonspor revient à la charge…
ASSE...

Benjamin Bouchouari : Trabzonspor revient à la charge…

Par Louis Chrestian
Barça : Lamine Yamal recadre Hansi Flick après le nul contre le Rayo
FC Barcelone...

Barça : Lamine Yamal recadre Hansi Flick après le nul contre le Rayo

Par Louis Chrestian
OM : Lucas Hernandez, déçu par le choix fort de Benjamin Pavard… et le paradoxe fait sourire
Ligue 1...

OM : Lucas Hernandez, déçu par le choix fort de Benjamin Pavard… et le paradoxe fait sourire

Par Louis Chrestian
Jean-Louis Leca assistant à un entraînement du RC Lens.
Ligue 1...

RC Lens : Leca fait de nouvelles révélations sur le recrutement de Thauvin

Par Raphaël Nouet
Zuriko Davitashvili lors du match contre Grenoble samedi dernier.
ASSE...

ASSE Mercato : un club turc ne lâche pas Davitashvili

Par Raphaël Nouet

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet