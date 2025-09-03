En contacts avancés avec Aymeric Laporte au début du mercato, l’OM a préféré passer à autre chose et il a bien fait car Al-Nassr a torpillé son transfert à l’Athletic Bilbao !

La FIFA vient d’annoncer son rejet de l’appel de l’Athletic Bilbao concernant le transfert d’Aymeric Laporte. Al-Nassr, où évolue le défenseur central de 31 ans, a validé le départ de son joueur juste après la deadline pour les transferts en Espagne. La Fédération espagnole a fait une demande officielle auprès de l’instance internationale pour obtenir une dérogation mais celle-ci l’a rejetée. En conséquence, Aymeric Laporte reste en Arabie saoudite au moins jusqu’en janvier.

Les contacts étaient pourtant avancés avec Laporte !

On se souvient que l’Olympique de Marseille était en contacts avancés avec Laporte au tout début de la période de transferts estivale. Le Basque de naissance se faisait même une joie de découvrir le championnat de France, où il n’a jamais joué puisqu’il a été formé à Bilbao. Mais pour une raison inconnue, la direction de l’OM est passée à autre chose, attirant finalement Facundo Medina (en provenance du RC Lens), Nayef Aguerd (West Ham) et Benjamin Pavard (Inter Milan) à son poste.

Medhi Benatia et Pablo Longoria se sont donc évités une polémique, déjà que leur façon de conduire ce marché des transferts n’a pas été du goût du tout le monde…