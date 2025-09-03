Le latéral du Real Madrid Dani Carvajal est revenu sur le départ avorté de Dani Ceballos à l’OM. Il se confirme que Xabi Alonso a joué un rôle important dans la volte-face du milieu.

Le dossier Dani Ceballos a été assez symptomatique de l’été de l’OM, avec un nombre impressionnant de rebondissements en très peu de temps. En deux jours, le milieu du Real Madrid est passé de recrue quasi certaine à piste abandonnée contre leur gré par les dirigeants marseillais. Décidé à quitter la Maison Blanche, où il savait son temps de jeu limité, Ceballos a demandé un délai de réflexion après avoir parlé avec Xabi Alonso.

« Xabi Alonso lui a parlé et lui a dit de rester »

Dans une émission de radio, le capitaine du Real Madrid, Dani Ceballos, a confirmé que cette réunion entre l’entraîneur merengue et son joueur avait été décisive. Alonso a convaincu le milieu de rester pour intégrer la rotation. Et Ceballos a donc préféré rester au Real pour y être remplaçant plutôt que de rejoindre l’OM en étant quasi assuré d’y être titulaire…

« J’ai énormément confiance en Dani Ceballos, a déclaré Carvajal à propos de son coéquipier. Il semblait qu’il allait aller à Marseille. Ils parlaient et, à la fin, l’affaire est tombée à l’eau parce que Xabi Alonso lui a parlé et lui a dit de rester, qu’il allait compter sur lui, que la saison est très longue, qu’il y a beaucoup de matchs… Dani nous apporte quelque chose de différent au milieu de terrain. Il vous donne le ballon et ne le perd pas. L’entraîneur sait qu’il est unique en cela. »