OM : Ils ont laissé filer Iliman Ndiaye… et il vaut déjà 46 M€ !

Alors que l’Olympique de Marseille cherche encore son équilibre offensif, une nouvelle venue d’Italie risque de faire grincer des dents du côté du Vélodrome. L’Inter Milan a formulé une offre de 46 M€ pour recruter Iliman Ndiaye, ancien Olympien parti l’été dernier à Everton. Les Toffees ont immédiatement refusé, jugeant leur attaquant sénégalais indispensable.

Ndiaye flambe, l’OM cherche un numéro 10

Ce chiffre en dit long : en un an, la valeur de Ndiaye a littéralement explosé. Pendant ce temps, l’OM se retrouve sans véritable numéro 10 confirmé. Le départ d’Adrien Rabiot a laissé un vide créatif, et les solutions actuelles peinent à rassurer :

Matt O’Riley , arrivé en prêt sans option d’achat, n’est qu’une solution temporaire.

, arrivé en prêt sans option d’achat, n’est qu’une solution temporaire. Amine Harit, resté cet été, reste irrégulier et n’offre pas toutes les garanties.

Un cruel contraste

Pour les supporters marseillais, voir l’ancien chouchou du Vélodrome ciblé par l’un des plus grands clubs européens pour un tel montant a un goût amer. L’OM, qui avait cru tenir son futur leader offensif avec Ndiaye, se retrouve aujourd’hui à bricoler dans un secteur clé.

Le fantôme de Ndiaye plane encore sur Marseille

Ce nouvel épisode rappelle à quel point la gestion des talents offensifs reste un problème chronique à l’OM. Alors que Ndiaye voit sa cote grimper et attise les convoitises de l’élite européenne, Marseille cherche toujours la pièce manquante pour faire décoller son projet.