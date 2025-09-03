Benjamin Bouchouari quitte l’ASSE pour rejoindre Trabzonspor
OM : Y a-t-il un problème avec Amine Gouiri ?

Louis Chrestian
3 septembre 2025

Arrivé à l’Olympique de Marseille en provenance de Rennes l’hiver dernier, Amine Gouiri avait enflammé le Vélodrome. Recruté pour environ 20 M€ afin de faire oublier le flop Elye Wahi, l’attaquant franco-algérien avait signé une demi-saison remarquable : 14 matchs, 10 buts et 3 passes décisives. Un rendement qui laissait entrevoir un avenir radieux sous le maillot olympien. Mais en ce début de saison, la dynamique semble s’être cassée.

Une préparation décevante

Dès les matchs estivaux, Gouiri est apparu en retrait. Moins décisif, souvent transparent, il n’a pas trouvé la complicité attendue avec Rabiot. Or, le départ annoncé du milieu vers l’AC Milan aurait pu libérer de l’espace pour Gouiri dans un rôle hybride entre 9 et 10. Mais l’Algérien n’a pas saisi cette opportunité.

Aubameyang a changé la hiérarchie

L’arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang a rebattu les cartes. Initialement recruté pour être la doublure de Gouiri, le Gabonais a rapidement conquis Roberto De Zerbi. Son doublé face au Paris FC lui a offert une place de titulaire, qu’il semble difficile de lui reprendre pour le moment.

Invisible lors de l’Olympico

Le coup de massue est tombé dimanche soir à Lyon. Non seulement Gouiri n’a pas débuté, mais il n’a même pas foulé la pelouse. Un choix fort de De Zerbi, justifié après coup :

« Si Amine n’a pas joué, c’est un choix physique. Je ne l’ai pas vu en très grande forme cette semaine. Ça arrive, on ne peut pas être tout le temps au top de sa condition physique. »

Une remise en question collective

Au-delà du cas Gouiri, c’est toute la préparation olympienne qui interpelle. L’OM a montré de nombreuses failles dans son début de saison, en témoigne la défaite à Lyon (1-0) lors de l’Olympico. L’intensité, le liant offensif et la fraîcheur physique semblent manquer, et l’absence de Gouiri dans les plans souligne ce malaise général.

Gouiri attendu après la trêve

Convoqué avec l’Algérie, Gouiri retrouvera la sélection de Vladimir Petkovic pour les qualifications au Mondial 2026 (Botswana le 4 septembre, Guinée le 8). À son retour, il sera attendu au tournant. Car si l’OM a besoin de sang neuf pour se relancer, l’ancien Lyonnais doit absolument se réaffirmer pour regagner sa place et ne pas devenir la grande déception de ce début de saison.

OM : Y a-t-il un problème avec Amine Gouiri ?
