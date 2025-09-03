L’OM a communiqué la liste des joueurs inscrits pour la Champions League et cinq professionnels n’en font pas partie.

Neal Maupay se doutait qu’en repoussant les offres que lui transmettaient les dirigeants de l’OM pour partir cet été, il y aurait un prix à payer. La note vient de tomber : l’attaquant n’est pas inscrit en Champions League ! Avec lui, on trouve Amine Harit, Pol Lirola, Ruben Blanco et Ulisses Garcia. Pour les trois premiers, il s’agit également d’une sanction car ils n’ont pas souhaité partir cet été. Pour le dernier, il s’agissait pour l’OM de se conformer au règlement de l’UEFA, qui oblige les clubs à inscrire des joueurs formés au club.

Des ajustements toujours possibles

Le groupe olympien pour la Champions League est le suivant :

Gardiens : Rulli, De Lange

Défenseurs : Egan-Riley, Balerdi, Aguerd, Pavard, Medina, Emerson, Murillo

Milieux : Gomes, O’Riley, Vermeeren, Kondogbia, Traoré, Weah, Hojbjerg, Nadir

Attaquants : Gouiri, Greenwood, Paixao, Vaz, Aubameyang

Cette liste est susceptible d’évoluer en cas de grosses blessures de l’un des joueurs. Et il sera possible de faire des ajustements en janvier après le mercato hivernal.