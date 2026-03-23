RC Lens Mercato : Wesley Saïd a déjà signé dans son nouveau club !

C’est une page importante qui va se tourner du côté du RC Lens. Arrivé dans l’Artois à l’été 2021, Wesley Saïd s’apprête à quitter les Sang-et-Or au terme de la saison. En fin de contrat le 30 juin prochain, l’attaquant français ne prolongera pas son aventure lensoise… et il a déjà trouvé sa future destination.

Selon les informations de L’Équipe, le joueur de 30 ans aurait d’ores et déjà signé avec le club qatari d’Al-Shamal, où il s’engagera pour deux saisons, avec une année supplémentaire en option.

Une belle histoire qui se termine à Lens

Depuis son arrivée au Racing, Wesley Saïd s’est imposé comme un élément précieux de la rotation offensive. Capable d’évoluer sur tout le front de l’attaque, il a souvent répondu présent dans les moments importants.

Cette saison encore, l’ancien joueur du Stade Rennais, de Dijon ou encore de Toulouse affiche des statistiques solides avec 10 buts et 2 passes décisives en 23 matchs de Ligue 1. Un rendement intéressant qui confirme sa régularité malgré une concurrence accrue et un rôle parfois secondaire.

Au-delà des chiffres, Saïd aura surtout marqué les supporters lensois par son état d’esprit irréprochable, son travail défensif et sa capacité à accepter les choix du staff sans faire de vagues. Un profil apprécié dans un vestiaire réputé pour sa cohésion.

Direction le Qatar pour un nouveau défi

À 30 ans, l’attaquant a donc choisi de relever un nouveau challenge en rejoignant le championnat qatari. Le projet proposé par Al-Shamal aurait pesé lourd dans sa décision, tant sur le plan sportif que financier.

Le contrat évoqué porterait jusqu’en juin 2028, preuve de la volonté du club qatari de s’inscrire dans la durée avec l’ancien Lensois. Une opportunité de découvrir un nouveau football et d’apporter son expérience dans un championnat en pleine évolution.

Lens doit déjà anticiper

Ce départ va obliger le RC Lens à se repositionner sur le marché des transferts pour renforcer son secteur offensif. Même s’il n’était pas toujours titulaire, Wesley Saïd représentait une solution fiable et polyvalente pour l’entraîneur.

Les dirigeants lensois devront donc trouver un profil capable d’apporter des buts… mais aussi cette mentalité collective qui a longtemps fait la force du numéro 22.

Une chose est sûre : après quatre saisons riches en émotions, Wesley Saïd laissera une trace positive à Bollaert.