Le FC Nantes, l’OGC Nice et plus récemment le Stade Rennais ont le point commun d’avoir vu leur entraineur avoir coaché en Ligue 1 pour la dernière fois contre le RC Lens. Qui sera le prochain ? Stéphane Gilli tremble…

Coïncidence troublante ou véritable malédiction ? Une statistique interpelle en Ligue 1 : plusieurs entraîneurs ont dirigé leur dernier match dans l’élite… face au RC Lens. Le FC Nantes, l’OGC Nice et le Stade Rennais : trois clubs, un même point commun.

Du côté du FC Nantes, où Luis Castro a été éjecté sans ménégament pour laisser placer à Ahmed Kantari, l’ombre du Racing plane encore. Même constat pour le Stade Rennais, où le récent revers face aux Sang et Or (1-3) a marqué la fin du cycle d’Habib Beye sur le banc. À chaque fois, le RC Lens apparaît comme le dernier adversaire avant l’officialisation d’un départ.

Un détail qui commence à faire parler en Ligue 1

À l’OGC Nice, le cas Franck Haise est un brin différent. L’ancien technicien lensois a quitté ses fonctions après le 32e de finale de Coupe de France mais c’est bel et bien le RC Lens qu’il avait affronté pour la dernière fois en Ligue 1.

Et maintenant ? Stéphane Gilli, actuellement en poste sur le banc du Paris FC, qui croisera la route du RC Lens ce samedi à Jean-Bouin pour le compte de la 22e journée de Ligue 1, peut commencer à trembler. Ce qui est sûr, en revanche, c’est que la bande à Pierre Sage n’est pour rien dans l’éviction de Roberto De Zerbi à l’OM. Le coach italien n’a eu besoin de personne pour prendre la porte.