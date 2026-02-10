Selon le podcast Sans Contrôle, les Kita père et fils regretteraient d’avoir écourté l’expérience Luis Castro au FC Nantes et surtout de ne pas lui avoir offert l’été dernier les joueurs arrivés cet hiver.

C’est une petite bombe qu’ont lancé les intervenants du podcast Sans Contrôle ce mardi au sujet du FC Nantes : Franck et Waldemar Kita regretteraient de s’être séparés de Luis Castro ! Ou, plutôt, ils regretteraient de ne pas lui avoir offert l’été dernier les joueurs arrivés cet hiver. La sensation au sein de la Maison Jaune est qu’avec l’effectif actuel, l’entraîneur portugais, qui a depuis rebondi à Levante, ferait largement mieux qu’Ahmed Kantari. Ce dernier, depuis la défaite contre Lyon (0-1) samedi, présente désormais une moyenne de 0,5 point par match, égalant le triste record de Raymond Domenech.

Avec l’effectif actuel, il ferait mieux que Kantari

S’ils comptent bien demander aux Kita père et fils pourquoi ils n’ont pas délié les cordons de la bourse l’été dernier, les journalistes de Sans Contrôle connaissent déjà la réponse. C’est Waldemar Kita qui a ordonné une cure d’austérité à l’intersaison en raison de l’absence de droits TV qui ont conduit le club au bord du gouffre financier. Pour éviter de remettre la main au pot, le propriétaire n’a eu d’autre choix que de vendre les meilleurs joueurs, tout en laissant partir les gros salaires et en recrutant à l’économie. Pour le résultat que l’on sait…

On se souvient que le FC Nantes a limogé Luis Castro le 10 décembre, après une défaite 1-2 à domicile contre le leader lensois. Franck Kita, qui s’était félicité des valeurs de l’entraîneur à son arrivée, ne répondait même plus à ses appels téléphoniques. Et l’avait laissé aller à la conférence de presse du match contre Angers en sachant très bien que c’est Ahmed Kantari qui serait sur le banc à ce moment-là. Luis Castro avait forcément été touché par ces méthodes. Si les Kita le regrettent aujourd’hui, pas sûr que la réciproque soit vraie !

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes

13/02 : AS Monaco-FC Nantes (22e journée de Ligue 1)

22/02 : FC Nantes-Le Havre (23e journée de Ligue 1)

01/03 : Lille-FC Nantes (24e journée de Ligue 1)

07/03 : FC Nantes-Angers (25e journée de Ligue 1)

15/03 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)