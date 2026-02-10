Suspendu à Lorient (1-2) il y a dix jours, Tylel Tati était remplaçant contre Lyon (0-1). Le staff du FC Nantes aurait des choses à lui reprocher.

Ce mardi, le podcast Sans Contrôle revient sur la défaite du FC Nantes contre l’OL (0-1) à la Beaujoire samedi dernier. Et se pose la question de la présence de Tylel Tati sur le banc. C’est le deuxième match d’affilée que le jeune défenseur central de 18 ans manque après celui à Lorient (1-2), où il était suspendu. Selon les informations du podcast, ce déclassement serait la conséquence d’une analyse du staff d’Ahmed Kantari, qui estime que Tati a été impliqué sur trop de buts encaissés depuis le début de la saison ! La Maison Jaune ayant désespérément besoin de points et ayant désormais plus de défenseurs dans son effectif, cela a justifié la présence de Tati sur le banc de touche.

Kantari a bon espoir de le voir revenir à son meilleur niveau

Interrogé sur le sujet après le match de samedi, Ahmed Kantari a juré qu’il s’agissait uniquement d’un choix sportif. Il a quand même reconnu que son jeune défenseur avait été quelque peu déstabilisé par toutes les rumeurs de départ qui l’avaient concerné pendant le mercato hivernal. Mais il a aussi ajouté que le joueur et son entourage avaient la tête sur les épaules. Et qu’il avait donc bon espoir de le voir revenir à son meilleur niveau très vite.

Cette décision prouve en tout cas qu’Ahmed Kantari ne fait aucun cadeau, à qui que ce soit, dans son groupe. Dès qu’un joueur est en méforme ou n’offre pas le rendement attendu, il sort. Le souci, c’est que cela génère beaucoup de rotation au sein du onze de départ. Et qu’en l’absence de stabilité, le FC Nantes continue de plonger au classement…

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes

13/02 : AS Monaco-FC Nantes (22e journée de Ligue 1)

22/02 : FC Nantes-Le Havre (23e journée de Ligue 1)

01/03 : Lille-FC Nantes (24e journée de Ligue 1)

07/03 : FC Nantes-Angers (25e journée de Ligue 1)

15/03 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)