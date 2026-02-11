Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Annoncé de retour au RC Lens en fin de saison, Yannick Cahuzac doit d’abord d’entretenir avec les dirigeants du FC Lorient avant de fixer son avenir.

Rien n’est encore joué pour Yannick Cahuzac. Alors que L’Équipe l’annonçait proche d’un retour au RC Lens en fin de saison, un nouveau paramètre vient rebattre les cartes. Avant de penser aux Sang et Or, l’ancien milieu doit d’abord clarifier sa situation à Lorient. Selon Ouest-France, le président des Merlus, Loïc Féry, a prévu de rencontrer ce mercredi son entraîneur Olivier Pantaloni et son adjoint Cahuzac.

Un rendez-vous décisif à Lorient ce mercredi

Autour de la table également : un représentant du groupe américain BKFC. Une réunion stratégique où le projet pour la saison prochaine sera au cœur des discussions. Et forcément, les cas de Pantaloni et Cahuzac seront évoqués. Car à ce jour, ni le coach ni son adjoint n’ont reçu de proposition de prolongation. Tous deux arrivent en fin de contrat en juin prochain. Autrement dit, leur avenir est totalement ouvert. Cette entrevue pourrait donc clarifier les intentions de la direction lorientaise… ou accélérer un départ. Dans ce contexte, la rumeur d’un retour de Cahuzac à Lens prend une autre dimension.

Le retour de Cahuzac vu d’un bon oeil au RC Lens ?

Le club artésien verrait d’un bon œil le retour de celui qui connaît parfaitement la maison sang et or. Son profil, son expérience et son attachement au club en feraient un renfort naturel dans le staff lensois. Mais avant toute signature, il y a Lorient. La réunion de ce mercredi pourrait faire basculer le dossier. Soit les Merlus lancent un nouveau projet avec leur duo actuel. Soit ils ouvrent la porte à un départ… et dans ce cas, le RC Lens pourrait passer à l’action.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

14/02 : Paris FC-RC Lens (22e journée de Ligue 1)

21/02 : RC Lens-AS Monaco (23e journée de Ligue 1)

27/02 : RC Strasbourg-RC Lens (24e journée de Ligue 1)

05/03 : Lyon-RC Lens (quarts de finale de la Coupe de France)

08/03 : RC Lens-FC Metz (25e journée de Ligue 1)

15/03 : FC Lorient-RC Lens (26e journée de Ligue 1)

22/03 : RC Lens-Angers (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France