Les supporters du RC Lens ont noté la présence d’un objet symbolique de l’Artois, hier, lors de l’allocution du Président de la République, Emmanuel Macron, supporter déclaré de l’OM.

Hier soir à 20h, lors de son allocution consacrée à la situation au Moyen-Orient, Emmanuel Macron s’adressait solennellement aux Français. Pourtant, du côté des supporters du RC Lens, un détail bien plus inattendu a retenu l’attention : la présence, posée derrière le chef de l’État, d’une lampe de mineur.

Un objet hautement symbolique dans le bassin minier du Pas-de-Calais, intimement lié à l’identité lensoise et à l’histoire des Sang et Or. Mais en pleine déclaration géopolitique, ce clin d’œil visuel a surpris. Dans ce type d’intervention millimétrée, rien n’est laissé au hasard : décor, objets, cadrage… tout est pensé.

Très vite, sur les réseaux sociaux, la machine à fantasmes s’est emballée. Et si cette lampe était un message caché ? Un signe discret adressé au peuple lensois ? Certains y ont vu un ralliement secret du Président, pourtant supporter revendiqué de l’Olympique de Marseille, au club artésien.

Un “signe” dans la course au titre ?

La plaisanterie a même pris une tournure sportive. Pour quelques optimistes, cette lampe serait un présage dans la course au titre. Certes, le RC Lens accuse désormais quatre points de retard sur le Paris Saint-Germain après son nul à Strasbourg (1-1) et la victoire parisienne au Havre (1-0). Mais dans une saison où les scénarios improbables se multiplient, pourquoi ne pas rêver ?

D’autant que le PSG doit encore se déplacer à Bollaert avant la fin de l’exercice. Dans un stade incandescent, tout peut arriver. Les supporters aiment croire aux signes, et celui-ci était trop beau pour ne pas être exploité.

Le “chat noir” de l’OM ?

Reste une donnée qui tempère l’enthousiasme : depuis l’élection d’Emmanuel Macron en 2017, l’OM n’a rien remporté de majeur. Pire, le club phocéen vit sous la domination presque constante de son rival parisien.

Certains supporters marseillais n’ont d’ailleurs jamais digéré les relations cordiales entretenues par le Président avec le Qatar, propriétaire du PSG. On se souvient également de son implication médiatisée au printemps 2022 pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger à Paris, un épisode qui avait fait grincer des dents sur la Canebière.

Dès lors, une question se pose avec humour : les Sang et Or ont-ils vraiment envie d’hériter d’un tel porte-bonheur ? Ou plutôt d’un supposé “chat noir” présidentiel ?

Entre symbole et second degré

Évidemment, il y a fort à parier que la présence de la lampe relevait davantage d’un choix décoratif ou patrimonial que d’un message footballistique codé. Mais dans un pays où politique et ballon rond s’entremêlent régulièrement, le moindre détail devient matière à interprétation.

À Lens, on préfère sans doute compter sur la ferveur de Bollaert et la solidité de l’équipe que sur les signes venus de l’Élysée. Même si, le temps d’une soirée, une simple lampe de mineur aura suffi à enflammer l’imaginaire des supporters.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens

05/03 : Lyon-RC Lens (quarts de finale de la Coupe de France)

08/03 : RC Lens-FC Metz (25e journée de Ligue 1)

15/03 : FC Lorient-RC Lens (26e journée de Ligue 1)

22/03 : RC Lens-Angers (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France