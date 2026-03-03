RC Lens : pluie de mauvaises nouvelles avant Lyon… sauf pour Robin Risser !

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Présent en conférence de presse à deux jours d’affronter l’OL en quarts de finale de la Coupe de France (21h), Pierre Sage a donné des nouvelles peu réjouissantes de son groupe au RC Lens. Mais Robin Risser, lui, peut se réjouir de ses perspectives…

Une cascade d’absences avant un match capital

Le point médical dressé par Pierre Sage a de quoi inquiéter les supporters lensois.

Samson Baidoo : absent

Allan Saint-Maximin : gêne au mollet

Ruben Aguilar : forfait

K. Antonio : indisponible

Un cumul de blessures qui fragilise sérieusement l’effectif avant un rendez-vous majeur. La Coupe de France représente un objectif clair pour les Sang et Or, et l’entraîneur l’a confirmé : priorité totale à ce déplacement à Lyon.

Concernant Arthur Masuaku, le discours est plus mesuré. Le latéral doit retrouver du rythme progressivement, dans un contexte de concurrence accrue. Sage a tenu à saluer son état d’esprit collectif, soulignant un vestiaire mobilisé malgré les vents contraires. Avec six jours entre le dernier match et ce quart de finale, Sage estime disposer de suffisamment de fraîcheur. Mais le message est limpide : la gestion du match suivant dépendra directement du résultat face à l’OL.

Pour le technicien, ce déplacement a aussi une dimension personnelle. Ancien de la maison lyonnaise, il retrouvera un stade qu’il connaît parfaitement. Sans animosité, mais avec un objectif clair : décrocher la qualification.

Face à une équipe lyonnaise en confiance, capable de faire douter l’OM récemment, la tâche s’annonce relevée.

Udol recalé, Deschamps ferme la porte

Autre mauvaise nouvelle côté lensois : elle concerne Matthieu Udol. Auteur d’une saison solide, le latéral gauche pouvait nourrir l’espoir d’une convocation en équipe de France pour la Coupe du monde 2026.

Mais selon les dernières tendances, Didier Deschamps ne devrait pas l’intégrer à ses plans. Le sélectionneur ferait confiance à Théo Hernandez et Lucas Digne pour le couloir gauche. Udol partirait de trop loin dans la hiérarchie.

Un coup dur pour le joueur, qui voyait cette dynamique comme une opportunité de franchir un cap.

Robin Risser, l’opportunité inespérée

En revanche, la situation est bien différente pour Robin Risser.

Derrière Mike Maignan et Brice Samba, la hiérarchie des gardiens reste ouverte. Lucas Chevalier, désormais remplaçant au PSG, ne disposerait plus du même crédit. Quant à Jean Butez (Côme), il semblerait légèrement en retrait.

Résultat : Risser aurait une longueur d’avance dans l’esprit du sélectionneur.

Pour le portier lensois, les semaines à venir pourraient donc peser lourd. Une performance solide en Coupe de France face à Lyon renforcerait encore sa crédibilité.