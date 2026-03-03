À LA UNE DU 3 MAR 2026
RC Lens Mercato : grosse menace sur Robin Risser !

Par Laurent Hess - 3 Mar 2026, 20:50
Le RC Lens réalise une saison exceptionnelle en Ligue 1. Dauphin du Paris Saint-Germain, le club artésien peut s’appuyer sur un gardien en pleine explosion : Robin Risser. Arrivé de RC Strasbourg l’été dernier, l’international Espoirs s’est imposé comme l’une des révélations du championnat. Mais cette montée en puissance attire désormais les convoitises.

Une ascension fulgurante

À seulement 22 ans, Risser affiche une maturité impressionnante. Réflexes, jeu au pied, autorité dans la surface : le portier lensois coche toutes les cases du gardien moderne.

Ses performances régulières ont renforcé sa crédibilité au plus haut niveau. Selon Le Parisien, ses chances d’intégrer la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde ont nettement progressé.

Derrière Mike Maignan et Brice Samba, la hiérarchie reste ouverte.
Lucas Chevalier, désormais remplaçant au PSG, a perdu du crédit.
Jean Butez semble également en retrait.

Résultat : Risser aurait une longueur d’avance.

Newcastle intéressé

Mais la reconnaissance internationale pourrait coûter cher à Lens.

Selon teamTALK, Newcastle United suit de très près le gardien français. Le club anglais, soutenu par de puissants investisseurs, prépare l’avenir au poste de gardien.

À 33 ans, Nick Pope approche de la fin de son cycle. Newcastle chercherait un successeur capable d’incarner le projet sur plusieurs saisons.

Risser correspond parfaitement au profil recherché : jeune, performant et à fort potentiel de revente.

Lens peut-il résister ?

Le RC Lens sait que conserver ses cadres sera un défi cet été. En cas d’offre importante venue de Premier League, la tentation pourrait être forte.

Sportivement, perdre Risser serait un coup dur. Mais financièrement, une vente record renforcerait les moyens du club pour poursuivre son développement.

Tout dépendra du timing… et des ambitions du joueur.

Un été brûlant en perspective

Entre une possible convocation en équipe de France et l’intérêt croissant de Newcastle, les prochaines semaines s’annoncent décisives pour Robin Risser.

