Équipe de France : on sait si Kylian Mbappé jouera contre l’Azerbaïdjan
FC Nantes : une nouvelle arme émerge au Mercato, une recrue déjà signée !

Chidozie Awaziem (FC Nantes)
Bastien Aubert
8 octobre 2025

Le FC Nantes a modifié sa manière de recruter et a déjà réussi à faire signer deux renforts via un nouvel outil de travail au mercato.

Lundi 29 septembre, hôtel Pullman de Paris à Bercy. Une quarantaine de personnes se pressent dans un espace réservé par TransferRoom, la plateforme internationale qui met en relation 850 clubs et 450 agences à travers le monde. Un lieu où se négocient désormais une partie des transferts les plus stratégiques.

Le FC Nantes a su profiter de ce nouvel outil pour bouger sur le marché. Selon L’Équipe, c’est via TransferRoom que le club a pu orchestrer le retour de Chidozie Awaziem, en provenance des Colorado Rapids, et trouver une porte de sortie pour Pedro Chirivella, parti rejoindre Panathinaïkos. 

Awaziem de retour au FC Nantes grâce à TransferRoom

Deux mouvements qui montrent la capacité du FC Nantes à se servir de cette plateforme pour sécuriser ses dossiers rapidement et efficacement. TransferRoom n’est pas qu’un simple intermédiaire. La plateforme est à l’origine d’une quarantaine de deals réalisés sur le marché français cet été, et elle a déjà permis à d’autres clubs de se renforcer ou de dénicher des talents. 

Auxerre, par exemple, a enrôlé Ibrahim Osman (Brighton) grâce à ce système, tandis que Francisco Sierralta (Watford) et Junior Hamed Traoré l’avaient utilisée l’an passé. Avec cet outil, le FC Nantes dispose désormais d’une arme supplémentaire pour anticiper et sécuriser ses mouvements de joueurs, dans un marché où la rapidité et la précision font souvent la différence. La Maison Jaune semble prêt à profiter pleinement de cette technologie pour renforcer son effectif et préparer la suite de la saison.

FC NantesMercato
#A la une#TRANSFERTS

