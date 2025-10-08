Si le manque de profondeur d’effectif est déjà mis en avant pour expliquer les débuts poussifs de Luis Castro sur le banc du FC Nantes, la famille Kita y est pour quelque chose.

Le FC Nantes a agité le dernier mercato estival. Entre l’opération dégraissage réussie (Simon, Chirivella, Zézé) et un recrutement plutôt équilibré sur le papier, la famille Kita a permis à Luis Castro de débuter son mandat du bon pied.

Ça, c’était le discours d’avant-saison. Depuis, il a quelque peu évolué. En sept matches de Ligue 1, le FC Nantes est à la peine et pointe dans la dernière partie de tableau après avoir enchaîné les matches nuls avant la trêve internationale. Forcément, les supporters attendent plus en termes de résultat et mieux en termes de jeu déployé.

Si la question du mercato ne devrait pas tarder à alimenter les débats, Emmanuel Merceron a glissé que la direction du FC Nantes avait refusé cet été « des bons joueurs de Ligue 2 » ou encore que « Casimir a préféré Auxerre qui paie plus. » Le prochain mercato risque d’être encore folklorique cet hiver…