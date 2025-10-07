Libre après son départ du FC Porto, l’ancien entraîneur du FC Nantes Sergio Conceição pourrait bien refaire surface dans un championnat qu’il connaît par cœur.

Sergio Conceição de retour en Ligue 1, l’hypothèse fait son chemin. Alors que l’AS Monaco peine à trouver son nouveau coach, L’Équipe fait savoir que le nom du Portugais a fait surface. Les discussions entre l’AS Monaco et Edin Terzić se sont brutalement arrêtées hier. Le club princier, en quête d’un successeur à Adi Hütter après un début de saison décevant, explore plusieurs pistes… mais peine à en boucler une.

Si Thiago Motta et Marco Rose ont été évoqués, aucun des deux techniciens n’aurait été approché concrètement. De quoi rouvrir la porte à une autre option, plus audacieuse : celle de Conceição. Le technicien portugais, libre de tout contrat depuis la fin de son aventure à Porto, garde un souvenir fort de son passage au FC Nantes (2016-2017). En six mois, il avait redonné vie à un club alors moribond, instillant un état d’esprit combatif et une rigueur tactique qui avaient permis aux Canaris de se sauver avec panache. Les supporters nantais n’ont jamais oublié son caractère volcanique, ni sa capacité à transcender un vestiaire.

Conceição plutôt vers Al-Ittihad ?

À Monaco, un tel profil pourrait séduire. Les dirigeants de l’ASM cherchent un entraîneur capable de redonner du mordant à une équipe jugée trop inconstante et trop tendre dans les grands rendez-vous. Et Conceição, avec sa grinta et son exigence, coche toutes les cases. Son expérience européenne, acquise au FC Porto avec plusieurs campagnes de Ligue des champions convaincantes, ajoute un argument de poids.

Mais attention, rien n’est encore joué. Selon les informations du quotidien sportif, Conceição se montrerait surtout intéressé par un défi hors d’Europe. Le coach portugais aurait un œil sur Al-Ittihad. L’appel du Golfe, et surtout des gros salaires saoudiens, pèse lourd dans la balance. De quoi refroidir, pour l’instant, les espoirs d’un retour immédiat en Ligue 1. Reste que le marché des entraîneurs est mouvant, et que tout peut aller très vite. Le FC Nantes, de son côté, observerait forcément tout cela avec un brin de nostalgie…