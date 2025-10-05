Après le match face à Brest, Luis Castro a eu des mots très positifs pour un de ses joueurs.

À l’issue du match nul du FC Nantes face au Stade Brestois (0-0), Luis Castro a pris le temps d’évoquer la prestation de Dehmaine Tabibou en conférence de presse. Le coach nantais n’a pas caché sa satisfaction devant l’évolution du joueur, tant sur le plan offensif que défensif.

« Il sait pourquoi il ne débutait pas »

« Dehmaine a pris plus d’assurance et d’influence dans le jeu, oui. En première mi-temps, il délivre un centre dangereux qui passe devant la ligne de but. En deuxième mi-temps, il y a un nouveau très bon centre où l’un de nos joueurs aurait dû mieux faire », a expliqué le technicien portugais, mettant en avant la qualité des initiatives offensives de son joueur.

Mais au-delà de sa technique, déjà connue, c’est l’investissement de Tabibou dans le travail défensif qui retient l’attention du coach : « Dehmaine Tabibou a monté son niveau, il sait pourquoi il ne débutait pas et ce qu’il doit faire pour jouer. Il travaille, il est beaucoup mieux, notamment sur la défense, car on connaît déjà sa qualité technique. »

Tabibou récompensé

Pour Luis Castro, l’attaquant représente aujourd’hui un profil précieux dans son effectif : « Il fait partie de ces joueurs qui apportent des choses différentes dans un match. »

Un discours qui sonne comme une récompense pour Tabibou, mais aussi comme un signal clair : en maintenant cet état d’esprit, il peut espérer gratter encore plus de temps de jeu dans les semaines à venir.