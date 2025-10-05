Luis Castro a du mal à se satisfaire du point ramené de Brest par le FC Nantes ce samedi en Ligue 1 (0-0).

Encore un nul pour le FC Nantes. Sur la pelouse du Stade Francis-Le Blé, les Canaris ont ramené hier un point (0-0) face à Brest, confirmant à la fois leurs progrès et leurs manques criants dans les trente derniers mètres. Une prestation qui laisse Luis Castro à la fois optimiste et exigeant.

« Nous sommes maintenant dans un moment où il faut améliorer les petits détails », a reconnu l’entraîneur du FC Nantes après la rencontre. Tu ne peux pas arriver autant de fois dans les 30 derniers mètres sans que le gardien ne fasse un arrêt. On a besoin d’être plus constants. » Le constat est clair : ce FCN version 2025 a des idées, de la volonté et une structure plus solide, mais il peine encore à transformer ses intentions en occasions franches. Si le score final reste vierge, le FC Nantes peut remercier son gardien Anthony Lopes. Recruté cet été, l’ancien Lyonnais a sorti une prestation XXL, multipliant les interventions décisives pour préserver le point du nul. Une assurance de poids pour une équipe encore en rodage.

« Il y a plus de connexions entre les joueurs »

Mais tout n’est pas négatif. Les progrès dans la construction du jeu sautent aux yeux. Là où la saison passée, les Canaris avaient du mal à repartir proprement de l’arrière, ils affichent désormais une volonté affirmée de relancer court, même sur les six mètres, et de poser le jeu avec des phases de possession travaillées. « Je pense que l’équipe est un peu plus compacte, régulée », souligne Castro, heureux de voir son projet commencer à prendre forme.

Reste le plus dur : faire fructifier ces séquences de jeu. La créativité, la spontanéité et l’efficacité manquent encore cruellement à ce groupe profondément remanié lors du mercato estival. Castro en est conscient, mais refuse de changer son plan : « Il y a plus de connexions entre les joueurs. C’est pour ça qu’on a fait trois nuls de suite, dont deux où on mérite peut-être un peu plus. » Le potentiel est là. L’ossature aussi. Reste à ajouter le petit supplément d’âme offensif qui permettra aux Canaris de décoller enfin dans ce championnat.