La compo probable du FCN à Brest a de quoi surprendre…

Confrontés à de nombreuses blessures, le Stade Brestois et le FC Nantes font face à un joli casse-tête au moment de se retrouver au stade Francis-Le Blé, ce samedi 4 octobre (19 h), pour le compte de la 7e journée de Ligue 1. C’est surtout le cas pour Luis Castro qui doit gérer les absences conjuguées de Francis Coquelin, Johann Lepenant et Tylel Tati.

Kwon et Hong devraient débuter

Selon Ouest-France, Junior Mwanga va débuter en défense centrale et Louis Leroux occupera encore le poste de latéral gauche. « Le recours des deux Sud-Coréens, Hyeokkyu Kwon et Hyunseok Hong, aux débuts timides, est une option en haut de la pile », indique le média, qui annonce la titularisation de Tabibou au milieu et les titularisations en attaque de Mohamed, Abline et Lahdo.

NANTES (4-3-3). Lopes – Amian (cap), Awaziem, Mwanga, Leroux – Kwon, Hong, Tabibou – Lahdo, Mohamed, Abline.