Le coach du FC Nantes doit faire face à plusieurs absences, ce samedi. Et ses options ne sont pas vraiment légion…

Du côté du FC Nantes, on a pu craindre une fracture du tibia pour Johann Lepenant. L’hypothèse a été écartée, mais l’ancien lyonnais ne jouera pas demain contre le Stade Brestois, tout comme Francis Coquelin qui est toujours à l’infirmerie après sa blessure contractée lors de son entrée face à Rennes.

Kwon à la relance ?

Selon Tribune Nantaise, Luis Castro devrait reconduire le jeune Dehmaine Tabibou, aux côtés de Junior Mwanga et certainement de Louis Leroux, repositionné latéral gauche à Toulouse. Nicolas Cozza retrouverait donc sa place à gauche. Le média indique que Kwon, titulaire lors de la première journée face au PSG, pourrait lui aussi bénéficier des absences après avoir disparu des radars depuis l’arrivée de Junior Mwanga. Kwon pourrait même titulaire en cas d’absence en défense centrale, où Awaziem est incertain et Tati forfait lui aussi. « Junior Mwanga pourrait alors aligner Sékou Doucouré ou encore la recrue serbe, Uros Radakovic ».