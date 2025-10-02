L’ancien coach des Canaris va s’envoler pour l’Arabie saoudite.

Sergio Conceiçao avait laissé de très bons souvenirs aux supporters du FC Nantes. Depuis, le technicien portugais souffle le chaud et le froid. Le froid, c’était la saison passée à l’AC Milan, où ul n’aura pas eu les résultats escomptés.

Conceiçao devrait remplacer Laurent Blanc

Livre depuis son départ de Lombardie, le Portugais devrait reprendre du service sous peu. Selon Foot Mercato, il va s’engager avec Al-Ittihad. Laurent Blanc limogé le 28 septembre dernier, Al-Ittihad pistait également Santiago Solari, Mark van Bommel ou encore Luciano Spalletti. Mais c’est bien l’ancien coach du FCN qui devrait débarquer en Arabie saoudite pour prendre la relève de Blanc.