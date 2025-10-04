Ce samedi, le FC Nantes a tenu bon face au Stade Brestois, et peut remercier Anthony Lopes, auteur de 5 arrêts, pour ce précieux point du nul.

Dans ce choc pour le maintien entre Brest et Nantes, c’est le SB29 qui se procurait les meilleures occasions, à commencer par la 18e minute. Kenny Lala débordait sur le flanc droit brestois et distillait un centre profond. Awaziem jugeait mal la trajectoire et permettait à Ajorque d’armer du gauche. Anthony Lopes, vigilant, s’interposait d’un réflexe spectaculaire en déviant au-dessus de sa barre.

À la 38e, Brest se montrait à nouveau dangereux. Éric Junior Dina Ebimbe surgissait lancé dans la surface pour placer une tête piquée, parfaitement servi depuis le côté gauche. Mais le portier nantais, toujours réactif, s’allongeait sur sa gauche et captait fermement le ballon.

Lopes encore impérial

En seconde période, à la 57e, Pathé Mboup s’arrachait au premier poteau sur un centre tendu du latéral gauche Bradley Locko. Sa tête plongeante semblait faire mouche, mais Anthony Lopes, encore décisif, repoussait d’une parade spectaculaire en corner, sauvant une nouvelle fois le FC Nantes.

Enfin, à la 90e, Ajorque héritait d’un ballon à l’entrée de la surface. Après un contrôle de la poitrine, il armait une demi-volée de l’extérieur du gauche qui prenait la direction du but. Lopes, une nouvelle fois impérial, réalisait une nouvelle parade de grande classe et continuait de frustrer les attaquants brestois.

Et cela a bien marché, étant donné que le FCN a pris un point en terre brestoise, avec un bond à la 14e place du classement pour sortir de la zone rouge (6 points).