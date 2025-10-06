OM, FC Nantes, RC Lens, PSG, OGC Nice : ils sont dans l’équipe type de la 7e journée de L1

Ce lundi matin, il est déjà l’heure de se focaliser sur l’équipe type de la 7e journée de L1 mise sur pied par le quotidien L’Équipe. L’OM est bien représenté.

L’OM a grignoté son retard sur le PSG. Après 7 journées de Ligue 1, le club phocéen pointe à une seule petite unité du champion de France suite à sa large victoire de samedi à Metz (3-0). Deux joueurs marseillais en plus de Roberto De Zerbi figurent dans l’équipe type de la 7e journée de L1 : Benjamin Pavard et Matt O’Riley.

Du côté parisien, Lucas Hernandez a tiré son épingle du jeu hier face aux Dogues. Parmi les héros du week-end, comment oublier Anthony Lopes ? Le gardien du FC Nantes a su préserver sa cage inviolée à Brest (0-0) devant les offensives répétées des Pirates, notamment de Ludovic Ajorque : 5 arrêts au total.

Au RC Lens, deux joueurs ont brillé à Auxerre (2-1) : Malang Sarr et Adrien Thomasson, auteur de deux passes décisives. Si Sofiane Diop a sauvé l’OGC Nice à Monaco (2-2), le RC Strasbourg s’installe comme un outsider crédible cette saison. Barco, Ouattara et Panichelli ont tous brillé lors de la démonstration face au SCO d’Angers à la Meinau (5-0).