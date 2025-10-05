L’OL braqué à la maison par Toulouse, les notes des Gones
OM : à Metz, Gouiri a fait complètement craquer Medina ! 

Amine Gouiri (OM)
Bastien Aubert
5 octobre 2025

Téléspectateur avisé de la large victoire de l’Olympique de Marseille samedi à Metz (3-0), Facundo Medina n’a pas caché son bonheur de voir enfin marquer son coéquipier Amine Gouiri.

Amine Gouiri a enfin débloqué son compteur. Entré en seconde période à Metz, l’attaquant de l’OM a été l’un des grands a animateurs de la fin de match explosive des Marseillais. Passeur décisif sur le joli but de l’excellent Matt O’Riley, le joueur de 25 ans s’est fait rendre la monnaie de sa pièce par son coéquipier danois sur le 3-0.

Dans un périmètre serré, en pleine surface, Gouiri s’est joué de la défense messine avec O’Riley pour venir inscrire son premier but de la saison en finesse. Cette action a particulièrement plu à un certain Facundo Medina, blessé mais fidèle devant son écran pour supporter son OM.

« Salamalekoum ! Putain, félicitations mon frère. Je suis content, s’est exclamé le défenseur argentin devant son écran de télévision en relais dans une story sur Instagram. Ta maille, bien joué. Tac, culé… » Les amateurs du jargon marseillais – et tous les autres – apprécieront le langage fleuri mais spontané de Medina. 

FC MetzLigue 1OM
#A la une#DÉCLARATIONS

