Large vainqueur d’un petit FC Metz samedi en Lorraine (3-0), l’Olympique de Marseille a assis son statut d’outsider du PSG cette saison en Ligue 1. Analyse d’une semaine parfaite.

Les échauffourées en tribunes du stade Saint-Symphorien en toute fin de match de FC Metz-OM ne gâcheront pas la fête. Grâce à une prestation maîtrisée du début à la fin, les Marseillais ont avalisé leur belle séquence du moment en s’imposant sans coup férir hier dans le cadre de la 6e journée de Ligue 1 (3-0). Déjà auteur d’un doublé et d’une passe décisive mardi contre l’Ajax en Ligue des Champions (4-0), Igor Paixao a surfé sur sa bonne dynamique en ouvrant le score d’une frappe contrée à la trajectoire chanceuse.

Gouiri s’est mis au diapason

Animateur de cette rencontre çà sens unique, l’ailier brésilien beaucoup tenté et été bien accompagné par l’excellent Matt O’Riley puis l’entrant Amine Gouri, sorti du banc pour délivrer une passe décisive et inscrire un troisième but dans son style le plus caractéristique. L’attaquant algérien est le parfait symbole de cet OM où la concurrence avance en ordre de match et en rangs serrés.

Le coaching de De Zerbi encore inspiré

Solides de bout en bout et toujours aussi solidaires sur le rectangle vert, les hommes d’un Roberto De Zerbi encore inspiré dans son coaching montrent un sérieux et une discipline à toute épreuve sur ce mois de septembre. Avec un calendrier dantesque et l’épisode Rabiot, on leur prédisait l’enfer. C’est plutôt les étoiles qu’ils commencent à toucher du doigt. Jusqu’à quand ? La trêve internationale pourrait donner des premiers éléments de réponse.