RC Lens : Pierre Ménès promet la tête de la Ligue 1 aux Sang et Or en fin de saison ! 
FC Metz – OM : les images lunaires de De Zerbi se mêlant aux échauffourées en tribunes

Roberto De Zerbi (OM)
Bastien Aubert
5 octobre 2025

Alors que l’Olympique de Marseille avait le match parfaitement en main à Metz (3-0), des incidents ont éclaté dans les tribunes du stade Saint-Symphorien. Roberto De Zerbi a donné de sa personne.

Le train OM est lancé. Auteurs d’un mois de septembre qui semble avoir lancé leur saison, les hommes de Roberto de Zerbi ont surfé sur cette belle dynamique pour rosser le FC Metz, hier, en Lorraine. Un bémol est pourtant venu gâcher cette rencontre à sens unique.

De Zerbi s’est mêlé aux incidents 

En seconde période, des incidents ont éclaté dans les tribunes du stade Saint-Symphorien, des ultras messins et marseillais se sont battus avant d’être pris en charge par le service sécurité. Entre temps, le coach de l’OM en personne n’a pas pu rester inactif et a quitté sa zone technique pour calmer les esprits au pied de la tribune ! 

« C’est ici, votre place ! »

« J’ai vu des supporters encerclés par une dizaine de personnes, ça me semblait juste de faire quelque-chose, non ? », a-t-il répondu après la rencontre. Clément Turpin ne l’a pas entendu de cette oreille et a demandé à De Zerbi de regagner sa place pour finir le match : « C’est ici, votre place ! » Fin de l’histoire.

FC MetzLigue 1OM
#A la une#RECAP'

