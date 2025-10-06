Après le match nul du FC Nantes à Brest (0-0), où il a brillé, Anthony Lopes (35 ans) voit du mieux dans le jeu des Canaris mais aimerait que ses attaquants soient plus efficaces.

Le FC Nantes avance à pas de tortue cette saison. Malgré un début de match prometteur, les Canaris n’ont pas su concrétiser leurs occasions à Brest (0-0), ce qui a valu à Anthony Lopes de rappeler quelques évidences à ses attaquants.

« Je pense qu’on doit clairement mûrir sur l’aspect offensif. Il y a des moments où on a besoin de tirs au but, que ce soit de 20-25 mètres. On a eu les occasions de le faire ce soir et on ne l’a pas fait. Il faut vite rectifier ça, car on aura besoin de frappes pour essayer de marquer des buts et aller chercher un peu plus de points que ce soir », a expliqué le gardien du FC Nantes après la rencontre.

Malgré ses critiques, Lopes reste lucide sur sa propre performance et celle de son équipe : « Je fais mon boulot. Après, c’est sûr qu’on aimerait être un peu moins sollicité, mais c’est comme ça. Il y a des matches comme ça où on a un peu plus de travail que les autres. On essaye de répondre présent, ça a servi à l’équipe. »

Comme Castro, Lopes épingle ses attaquants

Un point ramené de Brest, c’est mieux que rien, mais le portier du FC Nantes insiste sur la marge de progression de son équipe : « On part d’ici avec un point, c’est bien. C’est toujours très précieux à l’extérieur. On sait que c’est toujours compliqué de prendre des points à l’extérieur, encore plus ici. Ça fait du bien même si on n’avance pas comme on le souhaite à notre goût. Un point, c’est mieux que zéro. »

Le message est clair : tout comme Luis Castro, Lopes veut voir plus de sang-froid et d’efficacité devant le but. Abline et les autres attaquants ont désormais la mission de répondre présent pour ne pas freiner les ambitions nantaises.