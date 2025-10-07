Non content de qualifier son projet au FC Nantes de vaste fumisterie ce week-end, Pierre Ménès a enfoncé un peu plus l’action de Luis Castro sur le banc des Canaris.



Pierre Ménès ne s’est pas fait un copain avec Luis Castro. Déjà offensif au sujet des sept premiers matches de l’entraîneur du FC Nantes depuis le début de la saison de Ligue 1, l’ancien trublion du PAF en a remis une couche dans sa dernière vidéo sur sa chaîne Youtube. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que Ménès a des doutes sur la capacité du technicien portugais à redonner son lustre d’antan au FCN.

« Le match à Brest était totalement kombouaresque »

« Il faut reconnaître que l’équipe a perdu beaucoup de joueurs cet été : Douglas Augusto, Nathan Zézé, Pedro Chirivella et Moses Simon. Ce n’est pas évident. Là-dessus, Luis Castro est arrivé avec un discours extrêmement ambitieux qui a tout de suite obtenu l’adhésion des supporters qui en avaient marre du football minimaliste d’Antoine Kombouaré, a-t-il rappelé en préambule. Entre le dire et y arriver, il y a quand même un gros écart et force est de constater que sur les sept premiers matches, on a très peu vu de jeu du côté du FC Nantes. Peut-être sur la fin du derby contre le Stade Rennais, mais le dernier match à Brest était totalement kombouaresque avec une équipe qui a joyeusement bétonné tout le match. »

Castro, un vœu pieu au FC Nantes ?

Pour apporter une petite touche d’optimisme, Ménès a évoqué le bilan chiffré du FC Nantes, finalement pas si mauvais après sept journées de Ligue 1 mais qui ne devrait pas non plus soulever des montagnes à moyen terme. « Sur les deux déplacements consécutifs du FC Nantes, il y a deux matches nuls à Toulouse puis à Brest, grâce à Anthony Lopes. Alors, moi je veux bien le retour du jeu à la nantaise mais ça me semble totalement un vœu pieu. J’ai peur que, sur la durée, les Nantais soient extrêmement déçus. »