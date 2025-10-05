S’il a mis Anthony Lopes sur un piédestal après sa prestation magnifique à Brest ce samedi (0-0), Pierre Ménès est tombé sur le projet de Luis Castro au FC Nantes.

Le FC Nantes avance à pas de loup. Hier, les Canaris ont atteint la trêve internationale avec un troisième nul d’affilée à Brest (0-0). Le héros de cette rencontre se nomme Anthony Lopes, qui annihilé toutes les occasions des Pirates pour permettre à son équipe de sauver un précieux point hors de ses bases.

Ménès encense Lopes

Pierre Ménès a encensé le gardien du FC Nantes. « Brest et Nantes ont fait 0-0. On va schématiser : c’est uniquement à cause d’Anthony Lopes, a-t-il analysé sur sa chaîne Youtube. Il a arrêté toutes les belles tentatives des Brestois. C’est difficile de gagner quand tu tombes sur un gardien en état de grâce. Devant ce manque tout relatif d’efficacité, Eric Roy n’aura pas grand-chose à reprocher à ses joueurs. »

« Le Castro-ball est une vaste fumisterie »

S’il a justement salué la performance de Lopes, ce même Ménès a été très critique sur le projet de jeu instauré par Luis Castro depuis son arrivée sur le banc du FC Nantes cet été en remplacement d’Antoine Kombouaré. « Côté nantais, ça fait deux matches nuls en deux déplacements, a-t-il poursuivi. Au niveau comptable, c’est pas mal. Maintenant, en termes de jeu, il faudra quand même qu’on m’explique la différence entre le Nantes de Castro et le Nantes de Kombouaré. Ça ne fait que défendre, ça ne fait que des 0-0. Je pense que le Castro-ball est une vaste fumisterie mais ça n’engage que moi. »