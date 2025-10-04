FC Nantes : la compo de Luis Castro pour affronter le Stade Brestois
William Tertrin
4 octobre 2025
Voici les compos officielles du match entre le Stade Brestois et le FC Nantes pour la 7e journée de Ligue 1.
Ce samedi, le FC Nantes se déplace sur la pelouse du Stade Brestois dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1. Découvrez ci-dessous les compositions d’équipes officielles alignées par Eric Roy et Luis Castro. Coup d’envoi à 19h au stade Francis-Le Blé.
Les compos officielles
SB29 : Majecki – Lala, Chardonnet (cap), Diaz, Locko – Chotard, Magnetti – Dina Ebimbe, Doumbia, Mboup – Ajorque.
FC Nantes : Lopes – Amian (cap), Awaziem, Mwanga, Leroux – Tabibou, Kwon, Hong – Lahdo, Mohamed, Abline.