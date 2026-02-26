FC Nantes : une nouvelle réponse est tombée pour l’arrivée d’Antoine Sibierski

Associé au FC Nantes depuis quelques jours, Antoine Sibierski, directeur sportif de l’ESTAC Troyes, a déjà reçu un accueil positif chez les supporters.

Avec le récent départ de Baptiste Drouet, le FC Nantes s’active pour trouver un nouveau directeur sportif. Récemment, le nom d’Antoine Sibierski, actuellement à l’ESTAC Troyes, a été cité, mais la piste semble difficile à concrétiser comme révélé sur notre site ce mercredi. À l’AS Monaco, son profil n’est pas envisagé, le club étant satisfait de sa direction sportive actuelle. En Belgique, Anderlecht semble en pole pour le recruter, mais le City Group, qui supervise la stratégie de Troyes, envisagerait à terme de l’envoyer à Gérone.

Les supporters nantais disent oui pour Sibierski

En attendant, nous avons lancé sur notre compte X un sondage en demandant aux supporters nantais s’ils verraient d’un bon œil l’arrivée d’Antoine Sibierski à la direction sportive nantaise. Et les avis sont majoritaires. En effet, 62,4 % ont répondu OUI, tandis que 37,6 % ont voté NON.

Au vu de la situation de leur club depuis plusieurs années, on peut penser que les supporters ne s’attendent plus à rien de la part du FCN, en grand danger avec une descente en Ligue 2 qui guette. En témoigne la grève de la Brigade Loire, qui attend un vrai coup de balai au FC Nantes. Et cela passera peut-être par l’arrivée d’Antoine Sibierski pour remettre de l’ordre. Mais l’ancien du RC Lens n’est pas certain d’arriver un jour à Nantes, comme vous l’aurez compris. Malgré tout, les supportes lui tendent déjà les bras…