À LA UNE DU 26 FéV 2026
[15:00]ASSE : Ben Old encense Montanier mais il a un autre mentor depuis le départ d’Horneland
[14:30]Pronostic AS Monaco – Angers SCO : victoire facile des Monégasques pour oublier le PSG ?
[14:00]OM : le Stade Rennais fait une fleur à Beye avec l’OL
[13:29]FC Nantes : pas encore arrivé, Sibierski se fait déjà tacler à la gorge !
[13:09]ASSE : Montanier annonce une pluie de bonnes nouvelles avant Pau
[12:54]RC Lens : l’arbitrage frustre un peu plus les Sang et Or
[12:42]OM : les supporters mettent un nouveau coup de pression à la direction !
[12:23]Real Madrid : Cristiano Ronaldo va faire un retour remarqué en Liga !
[12:04]PSG : Dembélé a retourné un grand supporter de l’OM
[11:20]Revue de presse : l’AS Monaco enrage, Clauss meilleur qu’Alexander-Arnold, Camara détaille sa réconciliation avec Haise
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes : pas encore arrivé, Sibierski se fait déjà tacler à la gorge !

Par Raphaël Nouet - 26 Fév 2026, 13:29
💬 Commenter
Antoine Sibierski assis sur un banc de touche avant un match de Troyes.
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Pisté par le FC Nantes mais également l’AS Monaco et Anderlecht, le directeur sportif de l’ESTAC, Antoine Sibierski, se fait déjà critiquer.

Révélée il y a deux jours par Sacha Tavolieri, la piste envoyant Antoine Sibierski au FC Nantes s’est considérablement refroidie. Déjà parce que, selon le Belge, c’est Anderlecht qui est en pole position pour attirer l’actuel directeur sportif de Troyes. Ensuite parce, d’après notre journaliste Bastien Aubert, le plan de City Group, propriétaire de l’ESTAC, serait plutôt d’envoyer l’ancien milieu offensif dans un autre de ses clubs, Gérone. Cela fait beaucoup d’obstacles sur la route d’un retour de Sibierski à Nantes (il y a joué de 1998 à 2000). Et Romain Molina vient d’en rajouter un.

Sibierski, plus un nom que des compétences, selon Molina

Sur X, le journaliste d’investigation a écrit : « Anderlecht qui veut Antoine Sibierski, c’est semblable à Lorient qui avait eu un entretien et des négociations avancées avec Julien Fournier : des clubs qui ne se renseignent pas et font confiance aux « noms » ou à ce qui marche en ce moment ». Molina dit clairement qu’Antoine Sibierski a davantage une réputation que des compétences à mettre en avant.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Le FC Nantes, de toute façon, ne semble pas avoir exploré outre-mesure cette piste. Il en aurait été question en décembre, au moment du renvoi de Luis Castro, quand Waldemar Kita voulait réorganiser tout le secteur sportif pour limiter le pouvoir décisionnaire de son fils. Mais depuis, Franck Kita s’est occupé du recrutement hivernal et tout est en stand-by jusqu’à la fin de la saison, quand on saura si le FC Nantes jouera en Ligue 1 ou en Ligue 2 en 2026-27…

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes

01/03 : Lille-FC Nantes (24e journée de Ligue 1)
07/03 : FC Nantes-Angers (25e journée de Ligue 1)
15/03 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)
22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)
05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)
12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)
19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)
26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)
03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)
09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)
16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)

FC Nantes

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot