FC Nantes : pluie de mauvaises nouvelles pour Kantari avant le LOSC

Par Bastien Aubert - 27 Fév 2026, 08:48
💬 Commenter
Ahmed Kantari (FC Nantes)
Alors que le FC Nantes se rend à Lille (dimanche, 17h15), Ahmed Kantari a reçu un flot de mauvaises nouvelles. 

Le défi est colossal. Dimanche (17h15), le FC Nantes se déplace sur la pelouse du LOSC avec un historique qui donne le vertige. Et pour Ahmed Kantari, les signaux ne sont franchement pas au vert.

Huit défaites en dix déplacements

Les chiffres sont implacables. Sur les 15 dernières confrontations entre Nantais et Lillois, le LOSC affiche 10 victoires, pour trois nuls et un seul succès des Canaris. Plus frappant encore : il faut remonter au 29 septembre 2015 pour retrouver la trace d’un succès nantais face au LOSC. Ce soir-là, le FCN s’était imposé 1-0 grâce à un but de Jules Iloki. Dans le onze de départ figuraient notamment Lorik Cana, Léo Dubois, Adrien Thomasson, Alejandro Bedoya et Kolbeinn Sigthórsson.

Depuis ? Une traversée du désert. Au Stade Pierre-Mauroy, le bilan est tout aussi cruel : huit défaites sur les dix derniers déplacements. Le dernier voyage dans le Nord, le 4 janvier 2025, s’était toutefois soldé par un nul (1-1). Matthis Abline avait répondu à Gabriel Gudmundsson. Un point encourageant, mais insuffisant pour masquer la domination lilloise. Au regard de cette dynamique, une victoire des hommes d’Ahmed Kantari relèverait de l’exploit.

Des supporters sous surveillance

Comme si le contexte sportif ne suffisait pas, un autre coup dur vient compliquer la mission nantaise. Les supporters du FC Nantes seront strictement encadrés. Le préfet du Nord a publié un arrêté portant interdiction de stationnement et de circulation dans le périmètre du Decathlon Arena Stade Pierre-Mauroy et encadrant le déplacement des supporters nantais.

Le texte précise : « Considérant qu’en vertu de l’article L.332-16-2 du Code du sport, le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté, restreindre la liberté d’aller et de venir des personnes se prévalant de la qualité de supporter d’une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d’une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d’occasionner des troubles graves pour l’ordre public. » Tous les voyants semblent au rouge pour le FC Nantes. Reste à savoir si Kantari parviendra à transformer cette accumulation de mauvaises nouvelles en moteur de révolte. À Lille, ce serait un véritable exploit.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

01/03 : Lille-FC Nantes (24e journée de Ligue 1)

07/03 : FC Nantes-Angers (25e journée de Ligue 1)

15/03 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)

