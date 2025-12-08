Jusque-là entraîneur de la réserve, Stéphane Ziani a été promu coordinateur sportif du FC Nantes, au moment où le nom de Frédéric Antonetti, son ancien entraîneur, circule pour succéder à Luis Castro.

Ce lundi soir, Ouest-France annonce que Waldemar Kita a décidé de procéder à une réorganisation interne en nommant Stéphane Ziani au poste de coordinateur sportif. L’ancien meneur de jeu était depuis 2021 entraîneur de la réserve. Il a déjà occupé cette fonction de coordinateur en 2017. Sa mission principale sera de faire le lien entre le staff de Luis Castro et la direction. Ouest-France écrit qu’il va carrément « épauler » le technicien. Le premier enseignement de ce remaniement, c’est que Waldemar Kita reprend le pouvoir au sein du FCN, alors qu’il laissait son fils gérer les affaires courantes depuis plusieurs années.

Antonetti en approche ?

L’autre enseignement, et c’est Emmanuel Merceron qui le souligne, c’est que cette promotion pourrait faire le jeu de Frédéric Antonetti. Sans club depuis son départ de Bastia le 30 octobre, le Corse a vu son nom circuler en début de journée pour prendre la suite de Luis Castro. La piste principale se nomme Will Still mais Antonetti est un vieux routier de la Ligue 1, spécialisé dans les missions maintien. Son principal handicap se nomme Stade Rennais, qu’il a entraîné de 2009 à 2013. Mais vu l’urgence de la situation, les supporters nantais sauront lui pardonner ce passé rouge et noir.

Reste que Ouest-France comme L’Equipe assurent que Luis Castro va rester sur le banc du FC Nantes jusqu’à la trêve hivernale. Une arrivée de Frédéric Antonetti se dessinerait entre le match de Coupe de France contre Concarneau le 21 décembre et le déplacement à Marseille le 4 janvier. A moins d’un résultat catastrophique à Angers vendredi…