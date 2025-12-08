Après le refus de Will Still, la direction du FC Nantes a décidé de maintenir Luis Castro à son poste au moins jusqu’à la trêve hivernale. Pierre Ménès voit les Canaris descendre en fin de saison.

L’Equipe vient de publier une grosse information concernant l’avenir de Luis Castro : alors que son renvoi a été envisagé après la défaite contre Lens (1-2) samedi, la direction du FC Nantes a décidé de maintenir le Portugais à son poste au moins jusqu’à la trêve hivernale. Est-ce parce que Will Still a repoussé les avances des Kita ? Ou parce qu’un changement à cinq jours d’un périlleux mini-derby à Angers aurait généré plus de problèmes qu’il n’en aurait résolus ? En tout cas, Castro sera bien sur le banc à Raymond-Kopa. Et Pierre Ménès, dans un échange avec les supporters, pense que les Canaris seront, eux, en Ligue 2 la saison prochaine…

« Ca va devenir très compliqué pour eux dans les semaines à venir »

« Comme à Lyon, j’ai vu une défaite inéluctable contre Lens. Nantes reste en vie car Anthony Lopes multiplie les arrêts. Et devant, Matthis Abline tente de transformer le plomb en or mais enfin… Je pense que cette équipe de Nantes est trop jeune, beaucoup trop faible et inexpérimentée pour faire face au challenge qu’est le maintien. Ils sont avant-derniers à la 15e journée, ce n’est pas anecdotique. Ca va devenir très compliqué pour eux dans les semaines à venir, d’autant que le prochain déplacement est à Angers, c’est un derby et le SCO va essayer de prendre trois points pour essayer de s’éloigner de la zone rouge. »

« Je n’ai jamais cru au « Castroball ». Non pas que je ne crois pas en Luis Castro, mais parce que tu ne déboules pas dans une équipe aussi jeune, avec autant de joueurs qui découvrent la Ligue 1, en affirmant que tu vas développer du jeu, comme ça, presque par magie. Heureusement qu’il y a eu cette victoire inespérée sur la pelouse du Paris FC, sinon ils seraient déjà bons derniers. »