Confirmé par Ouest-France comme remplaçant prioritaire de Luis Castro sur le banc du FC Nantes, Will Still n’est toutefois pas encore assuré du poste. Un autre nom bien connu de la famille Kita et des supporters revient avec insistance.

Le dossier du successeur de Luis Castro prend une tournure éclair au FC Nantes. Depuis hier soir, Will Still est présenté comme le grand favori pour reprendre les Canaris. Discussions avancées, profil séduisant, ambition affichée… mais la réalité serait bien différente. Le technicien belge n’a absolument rien d’assuré. Pire encore : certains redoutent déjà un fiasco.

« Will Still, ce sera un fiasco »

Bouchaïb Hailoui, qui a pourtant été le premier à révéler les contacts très chauds entre Still et les Kita, se montre désormais catégorique. Pour lui, miser sur l’ancien coach du RC Lens serait une erreur monumentale. « L’essentiel est de se sauver avec un coach qui pilotera le projet sur 3-4 ans. Will Still, pour moi, ce sera un fiasco. Il n’a pas les qualités pour le maintien », a-t-il précisé sur X. Il affirme aussi que Frédéric Antonetti, sondé mais pas emballé, a refusé la mission. Pourtant, les échanges se poursuivraient toujours avec le coach corse, signe que rien n’est figé. Et pendant ce temps-là, les discussions avec Still restent brûlantes… mais fragiles, presque bancales.

Der Zakarian samedi à La Beaujoire

Surtout, un autre nom commence à prendre de l’ampleur dans les conversations internes. Un nom qui parle aux supporters du FC Nantes, aux dirigeants et à toute la Beaujoire : Michel Der Zakarian. Présent samedi soir dans le stade pour assister à la défaite face au RC Lens (1-2), l’ancien entraîneur des Canaris n’est pas passé inaperçu. Emmanuel Merceron s’est voulu rassurant en précisant qu’il « vient de temps en temps ». Mais dans un contexte où l’avenir de Castro tremble à chaque minute, sa présence ne peut pas être anodine…