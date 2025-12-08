Real Madrid : Zidane pourrait succéder à Xabi Alonso jeudi !
Le FC Nantes fait oublier la piste Still en officialisant Machado

Deiver Machado en action lors du match entre le RC Lens et le Stade Brestois.
Raphaël Nouet
8 décembre 2025

Le FC Nantes vient d’officialiser le recrutement de Deiver Machado, latéral gauche colombien de 32 ans arrivant en provenance du RC Lens.

Le FC Nantes rêvait de Will Still mais il est rapidement revenu à la réalité. Selon L’Equipe, l’entraîneur belge n’a pas accepté la proposition des Kita. Lui qui sort déjà d’une expérience très compliquée à Southampton (L2 anglaise), où il a été limogé au bout de seulement quatre mois, n’avait peut-être pas envie de repartir dans un projet brinquebalant. Exit, donc, Will Still, Luis Castro reste en place jusqu’à ce que sa direction trouve un courageux désireux de redresser la barre.

Titulaire dès vendredi à Angers ?

Mais histoire que ses supporters n’aient pas que des mauvaises nouvelles ce lundi, le FC Nantes a officialisé le recrutement de Deiver Machado. Le latéral gauche colombien s’est mis d’accord dès la semaine passée avec les Canaris mais comme il arrive de Lens, qui était l’adversaire du FCN samedi, rien ne pressait. Il a pu passer sa visite médicale et vient de signer un contrat de deux ans et demi, qui en fera donc un Nantais jusqu’en 2028.

Recruté pour environ 500.000€, Machado débarque en tant que joker. C’est peu dire qu’il est très attendu, vu les performances de Nicolas Cozza depuis le début de la saison. Il pourrait même être titularisé dès vendredi pour le mini-derby très important sur la pelouse du SCO d’Angers !

FC Nantes
