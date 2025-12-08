Il se pourrait que la piste Will Still ne soit pas enterrée au FC Nantes. Selon Ouest-France, l’entraîneur belgo-anglais attendrait que ses frères se libèrent pour accepter l’offre canarie.

Sons discordants, ce soir, entre L’Equipe et Ouest-France, comme l’explique l’insider Emmanuel Merceron. Le quotidien sportif assure que la piste Will Still est définitivement enterrée au FC Nantes et que la direction canarie a décidé de maintenir à son poste Luis Castro jusqu’à la trêve hivernale. Mais Ouest-France, s’il confirme également que Castro va rester jusqu’à Noël, précise que la rumeur Still n’est pas morte et enterrée.

Still voudrait venir avec ses frères

En réalité, l’ancien entraîneur du Stade de Reims et du RC Lens aimerait être accompagné de ses frères dans son prochain challenge. Ils n’étaient pas à ses côtés lors de ses quatre mois à Southampton et il n’a pas envie de renouveler l’expérience. Le souci, c’est que l’un (Nicolas) est adjoint à La Gantoise et l’autre (Edward) occupe la même fonction à Anderlecht. Ce n’est donc pas gagné pour qu’ils puissent se libérer de leurs obligations en pleine saison.

Mais s’ils y parviennent, Ouest-France assure que la piste Still pourrait redevenir chaude au FC Nantes. C’est peut-être pour cela, finalement, que le quotidien régional comme L’Equipe assurent que la Maison Jaune conserve Castro jusqu’à la trêve hivernale. Cela laisse un mois aux frères Still pour trouver une solution avec leurs employeurs respectifs…