PSG : le Real Madrid débarque, Lille réclame une fortune pour Bouaddi !

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le PSG pensait peut-être avoir identifié l’un des plus grands talents de Ligue 1 à aller chercher cet été. Mais le dossier Ayyoub Bouaddi s’annonce déjà comme l’un des plus brûlants du mercato.

Auteur d’une très grosse saison avec le LOSC, le jeune milieu marocain de 18 ans affole les cadors européens. Paris est bien sur le coup, fidèle à sa nouvelle politique de recrutement tournée vers les jeunes talents à fort potentiel. Mais le champion d’Europe n’est pas seul. La Premier League observe, le Real Madrid suit le dossier de très près, et Lille n’a absolument pas l’intention de brader sa pépite.

Le PSG veut encore frapper en Ligue 1

Depuis plusieurs saisons, le PSG a changé de logiciel. Fini le recrutement uniquement basé sur les stars internationales déjà installées. Le club parisien veut désormais attirer les meilleurs jeunes talents, les développer, et construire un effectif plus durable.

Bradley Barcola, Désiré Doué, Lucas Chevalier… Paris a déjà montré qu’il était prêt à investir massivement sur des profils prometteurs, notamment en Ligue 1.

Dans cette logique, le nom d’Ayyoub Bouaddi coche beaucoup de cases. À seulement 18 ans, le milieu du LOSC possède déjà une maturité impressionnante, un gros volume de jeu, une vraie intelligence dans l’utilisation du ballon et une marge de progression immense.

Mais son profil plaît à beaucoup de monde. Et forcément, cela complique sérieusement les plans du PSG.

Fabrizio Romano confirme l’intérêt parisien

Le dossier a pris de l’épaisseur ces derniers jours avec les révélations de Fabrizio Romano. Le journaliste spécialisé sur le mercato a confirmé que le PSG faisait bien partie des clubs intéressés par Ayyoub Bouaddi.

Mais il a aussi envoyé un message très clair : Lille ne compte pas ouvrir la porte facilement.

“Lille a signé un nouveau contrat avec Bouaddi il y a quelques mois jusqu’en 2029. Ils vont demander une grosse somme d’argent, ce ne sera pas facile pour tous les clubs intéressés. Pas seulement pour le Paris Saint-Germain parce que les champions d’Europe sont intéressés par Bouaddi, mais ils se focalisent sur d’autres postes. Maintenant, les clubs de Premier League sont parés à passer à l’attaque. Je m’attends à un été très mouvementé pour ceux qui sont proches de ce milieu de terrain très talentueux.”

Le ton est donné. Bouaddi est bien sur la short-list parisienne, mais Paris n’est pas encore passé à l’action de manière décisive. Et pendant ce temps, les concurrents avancent.

Lille réclame bien plus que 50 millions d’euros

Le LOSC sait parfaitement ce qu’il a entre les mains. Ayyoub Bouaddi a prolongé jusqu’en 2029, ce qui place Lille en position de force totale dans les négociations.

Olivier Létang, le président lillois, avait déjà prévenu sur RMC : il faudra une offre exceptionnelle pour envisager un départ. Et même 50 millions d’euros ne suffiraient pas.

“On a eu des échanges très réguliers avec Ayyoub. L’idée, pour nous, c’est de le conserver. Après, si quelque chose arrive avec un montant qui est extraordinaire, on pourra envisager son départ. Au-dessus de 50M€ ? Non, ce n’est pas suffisant. On est loin du montant qui permettrait qu’on laisse partir Ayyoub.”

Une déclaration qui a le mérite d’être claire. Si le PSG veut vraiment arracher Bouaddi au LOSC, il devra sortir un très gros chèque. Et probablement dépasser très largement la barre symbolique des 50 millions d’euros.

Le Real Madrid surveille aussi la pépite lilloise

Comme si la concurrence de la Premier League ne suffisait pas, un autre géant européen s’est invité dans le dossier : le Real Madrid.

Selon le média Diario AS, Juni Calafat, le célèbre recruteur du club madrilène, aurait déjà transmis de très bons rapports sur Ayyoub Bouaddi il y a plusieurs mois. Un détail loin d’être anodin quand on connaît l’influence de Calafat dans la stratégie de recrutement du Real.

Le club espagnol est devenu l’un des meilleurs au monde pour repérer très tôt les futurs cracks. Vinicius, Rodrygo, Endrick, Valverde, Camavinga, Bellingham… Madrid a souvent su frapper avant les autres sur les profils à très fort potentiel.

Voir le Real Madrid suivre Bouaddi est donc un énorme signal. Le PSG est prévenu : il ne faudra pas traîner.

Un dossier à plus de 50M€ qui peut vite s’enflammer

Le cas Bouaddi pourrait rapidement devenir l’un des feuilletons de l’été. Lille n’est pas vendeur, le joueur est sous contrat longue durée, plusieurs clubs anglais sont prêts à bouger, Paris garde un œil attentif, et le Real Madrid surveille l’évolution du dossier.

Tous les ingrédients sont réunis pour faire monter les enchères.

Pour le PSG, la question est simple : faut-il accélérer maintenant pour éviter de voir un concurrent prendre l’avantage ? Ou attendre, au risque de voir le prix grimper encore davantage ?

Le club parisien se concentre aussi sur d’autres postes, mais un talent comme Bouaddi ne restera pas indéfiniment disponible sur le marché français.

Paris face à un choix fort

Ayyoub Bouaddi représente exactement le type de joueur que le PSG aime désormais cibler : jeune, talentueux, déjà performant en Ligue 1, avec un énorme potentiel de progression et une valeur future très importante.

Mais le dossier est tout sauf simple. Lille veut le conserver, le prix est colossal, la Premier League menace et le Real Madrid commence à roder.

Le PSG a donc un choix à faire. Soit Paris considère que Bouaddi est une opportunité rare et accepte d’entrer dans une bataille financière très lourde. Soit le club laisse passer son tour, au risque de voir l’un des plus grands talents du championnat filer chez un concurrent européen.

Une chose est sûre : à Lille, le message est clair. Ayyoub Bouaddi ne partira pas pour 50 millions d’euros. Et si le PSG veut vraiment frapper fort, il devra casser sa tirelire.