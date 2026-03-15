FC Nantes : le pari des Kita validé, pourquoi le retour de Coach Vahid peut tout changer

Le FC Nantes a décidé de frapper fort pour tenter d’éviter la relégation. Après un passage compliqué d’Ahmed Kantari, dont la moyenne de 0,6 point par match en Ligue 1 a précipité la chute des Canaris au classement, les dirigeants ont choisi de rappeler une figure bien connue du club : Vahid Halilhodžić. Un choix qui ne fait pas l’unanimité chez les supporters, mais qui reçoit le soutien de plusieurs observateurs du football français. L’expérience et le charisme du technicien bosnien pourraient bien être les ingrédients indispensables pour redresser une équipe en pleine crise.

Une méthode éprouvée dans les missions sauvetage

Pour Olivier Bossard, journaliste à France Football, le retour de Halilhodžić apparaît comme une décision pertinente dans un contexte aussi tendu. Selon lui, la Ligue 1 a besoin de personnalités fortes capables d’assumer la pression et d’imposer une discipline immédiate.

Le technicien bosnien n’en est pas à sa première opération maintien réussie. Il avait déjà redonné espoir au FC Nantes lors d’un précédent passage, en redressant une situation jugée alors désespérée. Sa capacité à obtenir rapidement des résultats est l’un de ses principaux atouts.

Son parcours parle pour lui : remontée de Lille depuis les profondeurs de la Ligue 2, qualifications répétées en Coupe du monde avec plusieurs sélections, et une réputation de travailleur acharné. Autant d’éléments qui expliquent pourquoi les Kita ont choisi de miser sur un profil expérimenté plutôt que sur une nouvelle tentative plus risquée.

Charisme et pression médiatique : des armes pour relancer le groupe

Au-delà de l’aspect tactique, Halilhodžić possède une aura particulière. Sa personnalité forte pourrait permettre de détourner la pression médiatique qui pèse actuellement sur les joueurs nantais. Une stratégie souvent utilisée par les clubs en difficulté : mettre en avant un coach capable de capter l’attention pour protéger son vestiaire.

Le journaliste Yoann Riou se montre d’ailleurs particulièrement enthousiaste. Pour lui, le retour de « Coach Vahid » est une véritable bouffée d’oxygène pour le championnat de France. Il insiste sur les valeurs humaines du technicien, marquées par un parcours de vie intense, notamment pendant la guerre des Balkans.

Selon Riou, les jeunes joueurs du FC Nantes ont une opportunité unique d’apprendre aux côtés d’un entraîneur au vécu exceptionnel, capable de transmettre bien plus que des consignes tactiques.

Une fin de saison sous haute tension pour les Canaris

Le défi reste immense. Nantes doit rapidement engranger des points pour sortir de la zone rouge et retrouver de la confiance. Le calendrier s’annonce décisif, et chaque match pourrait peser lourd dans la course au maintien.

Mais une chose est sûre : avec Halilhodžić sur le banc, l’espoir renaît. Son expérience, sa rigueur et sa capacité à mobiliser un groupe dans les moments critiques pourraient faire la différence.

Reste désormais à savoir si ce pari audacieux des dirigeants nantais permettra réellement aux Canaris de se maintenir. Les prochaines semaines s’annoncent cruciales… et pleines de suspense.